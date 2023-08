Tesla, i nuovi Supercharger caricano fino a 350 kW e sono aperti a tutti

Può piacere o non piacere, Elon Musk è un personaggio controverso e la qualità delle sue auto non convince tutti, ma Tesla ha dimostrato che investire fin da subito in una infrastruttura di ricarica ad alta velocità è stata la mossa giusta. Non a caso, negli Stati Uniti i produttori stanno facendo a gara a chi passa per primo allo standard NACS, il connettore di ricarica proprietario di Tesla, così da permettere ai loro clienti di sfruttare le colonnine Supercharger.

Tesla Supercharger V4, ricarica fino a 350 kW

POTENZA MAX In Europa, dove lo standard utilizzato è il CCS Combo 2, Tesla sta poco alla volta aprendo i suoi Supercharger alle altre case automobilistiche. E dopo le anticipazioni dei mesi scorsi, i primi Supercharger V4 sono arrivati nel Regno Unito, con il look minimalista già visto in Olanda, e con i cavi di ricarica più lunghi dei precedenti Supercharger, e che ora superano i 3 metri di lunghezza. La novità più rilevante, però, sta nel fatto che la potenza massima di ricarica per le auto con architettura a 400 V è di 250 kW, che diventano 350 kW per le auto con architettura a 800 V, come Kia EV6 e Porsche Taycan, mettendosi in concorrenza diretta con le colonnine ad alta potenza di Ionity.

Hyundai Ioniq 6: in ricarica alle colonnine Ionity

APERTO A TUTTI L’altra grande novità dei Supercharger V4 è il fatto che le colonnine di ricarica sono aperte a tutte le auto elettriche,e non solo le Tesla, che possono continuare a utilizzarlo sfruttando la forte integrazione software tra macchina e impianto di ricarica. Per tutti gli altri è sufficiente staccare la spina, verificare i costi per kWh, e collegarla alla propria vettura; per iniziare la ricarica basta avvicinare la propria carta di credito (o debito) contactless.

Tesla Supercharger V4, aperti a tutti i produttori di auto elettriche

E DA NOI? Al momento non abbiamo notizie ufficiali circa l’arrivo dei Supercharger V4 in Italia, ma la politica di Tesla è di ampliare continuamente la sua infrastruttura di ricarica, il che fa sperare in un aggiornamento delle sue colonnine - almeno di quelle nei punti a maggior frequentazione - già nel corso del 2023.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/08/2023