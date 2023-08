Nuova Tesla Model 3, cosa (non) cambia dalle ultime foto spia

Auto che vince non si cambia, un motto che, nel caso l'auto sia una Tesla, vale doppio. Rivoluzionaria per tecnologia, conservativa nel design. Di nuova Model 3, meglio non aspettarsi chissà quali cambiamenti. Almeno, per quanto riguarda il lato estetico. Almeno, l'estetica esterna. Rimbalzano sui social media una manciata di immagini spia di Tesla Model 3 restyling: per farsi un'idea, le foto scattate da tale Colin W. e condivise sul proprio profilo Twitter (X) sono forse il materiale sin qui più utile. Quindi, quali (non) novità?

Tesla Model 3 “Project Highland” just Spotted in Palo Alto, CA. Any changes here? pic.twitter.com/wreYnI27Nx — Colin W. (@Y2KColin) July 27, 2023



VEDO NERO L'autore posta una mini gallery ad alta risoluzione di un prototipo di Tesla Model 3 aggiornata mentre va a passeggio a Palo Alto, in California. Il camuffamento nero su cofano anteriore e coda riesce nell'intento di nascondere gran parte delle modifiche forse più significative: accontentiamoci, per ora, di una vista laterale libera da ostacoli. Tettuccio, cristalli e maniglie porta a scomparsa appaiono identici al modello uscente, mentre la piccola piega della carrozzeria che si estende dagli alloggiamenti degli specchi retrovisori alle portiere, su Model 3 prima maniera non risulta, essendo semmai una caratteristica specifica di Model Y.

Nuova Tesla Model 3, dettagli in stile Model Y? (Foto: Colin W. / Twitter)

VEDE MEGLIO Altre differenze significative, dalle foto, non siamo più in grado di scovarne. Alcuni report affermano che nuova Tesla Model 3 (altrimenti individuata dal nome in codice di ''Project Highland'') verrà equipaggiata di nuova fotocamera sul paraurti anteriore, abbandonando completamente i sensori a ultrasuoni e adottando una release dell'Autopilot ancor più avanzata (Tesla Vision) e basata unicamente sulle telecamere. È altresì opinione diffusa che anche i fari anteriori e posteriori riceveranno modifiche di un certo spessore, regalando alla berlina di Elon Musk un aspetto più moderno ed elegante.

Nuova Tesla Model 3, nuovo Autopilot privo di sensori ad ultrasuoni (foto: Colin W. / Twitter)

TI SPEZZO IN DUE (IL VOLANTE) Se l'immagine esterna non si allonterà troppo da quella di Model 3 attuale, al contrario gli interni potrebbero essere interessati da un pacchetto di interventi assai più invasivo. Aggiornamenti potrebbero includere (in opzione?) il volante a cloche come su Model S e Model X, una maggiore attenzione ai materiali riciclati, un inedito sistema di illuminazione ambientale. Tutte ipotesi che troveranno una conferma o una smentita, con buona approssimazione, nel quarto trimestre del 2023, scadenza entro la quale ci aspettiamo una première in pieno stile Tesla.

Nuova Model 3, appuntamento entro la fine del 2023 (foto: Colin W. / Twitter)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/08/2023