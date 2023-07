Tesla Model 3, Model X, Model Y e Model S: la sfida in video

Non proprio sempre, ma quasi: le auto elettriche, quando scendono in campo, mostrano una generale superiorità sulle endotermiche nelle prove di accelerazione. Merito della coppia massima dei motori a batterie, disponibile fin dalla partenza, come della trazione integrale e della possibilità di regolare la trazione in modo più fine rispetto alla media delle auto a motore tradizionale. Ma che cosa succede quando prendiamo le versioni più prestanti delle BEV più famose e le mettiamo l'una contro l'altra? Se lo sono chiesti i colleghi inglesi di Car Wow, che sul loro canale YouTube hanno pubblicato il video della drag race tra Tesla Model S, Tesla Model 3, Tesla Model X e Tesla Model Y: lo trovate qui sotto.

LE CONTENDENTI Ci scuserà Elon Musk se non seguiamo il suo ordine di apparizione preferito, quello che con le iniziali dei vari modelli compone la parola S3XY, per accorpare invece le auto in base alle affinità tecniche. La Tesla Model S Plaid ha tre motori elettrici, per un totale di 1.020 CV e 1.420 Nm di coppia, a fronte di un peso di 2.190 kg. La Model X Plaid è costruita sulla stessa piattaforma, quindi eroga esattamente la stessa potenza, ma con 2.464 kg accusa uno svantaggio di oltre due quintali e mezzo. Anche Model 3 Performance e Model Y Performance condividono la stessa meccanica, con due motori elettrici che uniscono le forze a dare 527 CV e 660 Nm. Sulla bilancia, la Model 3 si ferma a 1.844 kg, mentre la Model Y arriva a 1.997 kg. Gentlemen, start your engines... oppure no?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/07/2023