Tesla Model S Plaid: per la berlina californiana è record al 'Ring. Video

Negli scorsi giorni Tesla Model S Plaid ha stabilito un nuovo primato al Nürburgring nella categoria riservata alle vetture elettriche. La berlina californiana, equipaggiata per l’occasione con il Track Package, ha chiuso il giro cronometrato al ‘Ring in 7 minuti 25 secondi 231 millesimi. Una performance davvero strabiliante che abbassa di circa 8 secondi il precedente primato di Porsche Taycan Turbo S (7 minuti, 33 secondi 350 millesimi) dell’agosto 2022.

BOLIDE DA CORSA Il pacchetto da pista della Model S Plaid prevede: freni carboceramici con pinze monoblocco a 6 pistoncini sul frontale (4 pistoncini al posteriore), pastiglie freno ad alte prestazioni, cerchi in lega d’alluminio da 20 pollici e pneumatici semi-slick Goodyear Supercar 3R. Inoltre, con il Track Package, Model S Plaid può raggiungere ora i 320 km/h.

FULMINE ELETTRICO Tesla Model S Plaid è spinta da tre motori elettrici con rotori in carburo di silicio in grado di sviluppare 1.020 CV per 1.424 Nm di coppia (stimati). La trazione integrale e il torque vectoring garantiscono prestazioni di altissimo livello con uno 0-100 orari sbrigato in appena 2,1 secondi (qui le specifiche di Model S e Model X Plaid). Ciò la rende di fatto una delle auto elettriche più veloci di sempre. Attualmente, il Track Package per Model S Plaid è venduto anche in Italia a partire da 18.435 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 05/06/2023