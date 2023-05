Tesla Model S vs Ferrari SF90 vs 911 Turbo: la transizione è una drag race

Termico vs ibrido plug-in vs 100% elettrico: passato, presente e futuro delle auto sportive a confronto sul quarto di miglio. Video

De gustibus non disputandum est. Chiedi una potenza di 1.000 cv o giù di lì? L'elettrico fa al caso tuo. Non riesci proprio a digerire che 1.000 cv, un'auto, li raggiunga senza emettere rumore alcuno? Soluzione: propulsore termico, più il necessario ''boost'' elettrico (altrimenti, a quota 1.000 non ci arrivi). Sei rimasto affezionato alle sportive vecchio stile e poco importa se un motore a combustione, fino a una potenza a quattro cifre, non si spinge? Sei ancora in tempo, sul mercato esistono fior di guerriere che di elettrificazione non ne vogliono sentir parlare. Tesla Model S Plaid contro Ferrari SF90 Stradale contro Porsche 911 Turbo S: tradizione, transizione e proiezione delle supercar si misurano sul classico quarto di miglio. Sotto, il video del test di CarWow, fucina di drag race una via l'altra.

AVERE I NUMERI Il flat-six biturbo da 3,8 litri di Porsche 911 Turbo S genera una potenza massima di 650 cv e una coppia di 800 Nm. Trazione su tutte e quattro le ruote e nessuna batteria da trascinarsi appresso: la coupé tedesca è relativamente leggera, fermando l'ago della bilancia a quota 1.640 kg. Nell'ultimo contenuto video confezionato dai tester del portale british, la 911 se la vede dunque con Tesla Model S Plaid, il cui powertrain elettrico trimotore da 1.020 cv e 1.420 Nm di coppia istantanea deve tuttavia trascinare 2.190 kg di peso, e con Ferrari SF90, la cui combinazione di un V8 biturbo da 4,0 litri e tre motori elettrici registra 1.000 cv e 800 Nm, col vantaggio inoltre di dover sopportare una massa di soli 1.580 kg (oltre alla caratteristica di essere la più costosa, e per distacco).

AND THE WINNER IS... Ognuna delle tre sfidanti ha insomma sia punti a favore, sia fattori che la penalizzano rispetto alle altre due. Non vogliamo rovinarvi la sorpresa: clicca Play e goditi 10 minuti di drag race inter-generazionale. E inter-galattica.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/05/2023