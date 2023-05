Ferrari SF90 Stradale vs. Ferrari 296 GTB: chi è la più veloce? Il video

Ferrari SF90 Stradale e Ferrari 296 GTB sono senza ombra di dubbio due dei modelli più entusiasmanti mai realizzati dalla Casa di Maranello. Due magnifiche supercar elettrificate nate dal tocco magico e sapiente di Flavio Manzoni. Ma in fin dei conti, quale di questi due bolidi è il più veloce? La risposta arriva direttamente dall’Inghilterra, dove quei mattacchioni di Carwow hanno deciso di mettere alla prova le due super sportive del Cavallino in una serie di sfide d’accelerazione. A mischiare per bene le carte ci ha pensato poi il clima britannico, con quella pioggerella fastidiosa, che ben presto ha inumidito l’asfalto rendendolo viscido e scivoloso. Chi delle due la spunterà? La risposta nel video qui sotto!

Ferrari 296 GTB vs Ferrari SF90 Stradale

LE SCHEDE TECNICHE Stando ai dati della scheda tecnica, la SF90 Stradale sembra essere di gran lunga superiore alla sorellina 296 GTB (qui la nostra prova). Con il suo V8 4 litri biturbo abbinato a 3 motori elettrici (uno al posteriore due all’avantreno) e la trazione integrale, la SF90 sviluppa una potenza combinata di 1.000 CV per 800 Nm di coppia. La 296 GTB può contare invece su un V6 3 litri biturbo accoppiato a un motore elettrico, per un output di sistema di 830 CV per 740 Nm di coppia. Sulla 296 GTB però la trazione è posteriore, un handicap non indifferente con il fondo bagnato e scivoloso. Non a caso le prime manche sul quarto di miglio vengono monopolizzate dalla SF90 Stradale, vittoriosa in ogni singola ripetizione.

SFIDA FRATRICIDA La storia cambia quando Mat Watson (sulla 296 GTB) e Yianni Charalambous (sulla SF90 Stradale) si sfidano in una serie di prove d’accelerazione in ripresa dai 100 orari. La 296 GTB sfodera gli artigli e nonostante la disparità di potenza (e di trazione) riesce a sfruttare al meglio la sua leggerezza (1.470 kg a secco contro 1.570) beffando di poco la SF90. L’ultima prova è un test di frenata in decelerazione dai 160 km/h. Lanciati sul dritto i due bolidi arrivano al punto di staccata e… il verdetto non ve lo spoilero, vi toccherà guardare il video fino alla fine per conoscere il risultato finale!

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/05/2023