Teslarossa: perché fare questo a una Ferrari d'epoca?

La domanda ce la poniamo dai tempi in cui il principe Harry e Meghan Markle si facevano fotografare a bordo di una Jaguar E-Type convertita in auto elettrica: l'espianto di organi vitali è davvero un buon modo per preservare le classic car nell'era dell'elettrificazione totale? L'ultimo caso a suscitare un misto di curiosità e preoccupazione (per usare un eufemismo) è quello che potete vedere nel video qui sotto, che documenta la trasformazione a batterie di una Ferrari Testarossa storica a opera dell'inglese Electric Classic Cars.

CON LA TESLA NEL CUORE Quello che vedete è il sesto documento filmato che racconta più di un anno di lavoro. Un lavoro cominciato con un giro di prova sull'auto originale: la quale, a un certo punto, è stata privata del 12 cilindri Boxer made in Maranello per fare spazio a una coppia di motori elettrici di derivazione Tesla. Nel percorso, si è perso il duro pedale della frizione e la pedaliera è stata così allargata per rendere più facile la guida con scarpe a pianta larga. La leva del cambio è rimasta, ma solo per comandare la marcia avanti o indietro e l'uso della famosa griglia cromata è diventato alquanto limitato.

LA TRASFORMAZIONE Nelle intenzioni del meccanico, si volevano migliorare le prestazioni, la maneggevolezza e la tenuta di strada. Per questo si è lavorato sulla distribuzione dei pesi e sono state adottate gomme maggiorate rispetto alle originali. Del resto quella che è stata sagacemente ribattezzata Teslarossa (forse il nome Ferrari è meglio non citarlo più) ha visto la potenza lievitare dai 390 CV originali ai circa 600 CV elettrici attuali. L'alleggerimento nel vano motore e l'installazione di una batteria da 63 kWh ha aumentato il peso complessivo di appena 40 kg, fino a raggiungere 1.712 kg sulla bilancia. La ripartizione dei pesi è passata dagli originali 60-40% tra posteriore e anteriore, agli attuali 53-47% (decimale più decimale meno).

I motori Tesla dove una volta c'era il 12 cilindri Boxer

LE MIE PERPLESSITÀ Resta da capire quanto valga all'atto pratico conservare solo il guscio vuoto di una classic car, che così trasformata non ha più nulla della guida originale e rinuncia a buona parte dell'eccellenza meccanica che ne ha fatto un modello di rilevanza storica. Del resto, anche l'auto nel video più vecchio sembra ribellarsi al suo destino, rifiutandosi di partire per il giro di prova prima della trasformazione. Ironia della sorte, altro obiettivo del costruttore - che peraltro aveva molto apprezzato il ''rumore'' del 12 cilindri - era migliorare l'affidabilità: la Testarossa in configurazione originale non partiva per colpa... della batteria.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/05/2023