Ferrari installa il fotovoltaico a Fiorano per alimentare la comunità locale

Ferrari con Enel X per realizzare un impianto fotovoltaico, che alimenti Fiorano e Maranello a chilometro zero

Un impianto fotovoltaico al servizio della comunità locale: questo il nuovo progetto firmato Ferrari che intende installare nelle adiacenze della sua pista di Fiorano 1.818 pannelli solari ''bifacciali'' da 550 W cadauno per alimentare chiunque ne fosse interessato nel comprensorio di Maranello e Fiorano Modenese. Si verrà così a creare una Comunità Energetica Rinnovabile (Renewable Energy Community - REC) che potrà contare per i prossimi 20 anni su 1.500 MWh l'anno di energia green, con un taglio alle emissioni annuali stimato in circa 450 tonnellate di CO2.

Pannelli solari - foto di American Public Power Association via Unsplash

UN PROGETTO PER LA COMUNITÀ Il progetto prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico da circa 1 MWp entro il dicembre 2023, su un terreno di 10.000 mq attualmente inutilizzato. Energia a chilometro zero, generata e reimpiegata nel territorio adiacente, per eliminare le inevitabili perdite di immissione in rete e trasporto a distanza. ''Ogni tipologia di soggetto pubblico o privato di Fiorano e Maranello potrà far parte della REC promossa da Ferrari'', si legge nel comunicato. Cittadini, istituzioni, attività commerciali e stabilimenti potranno utilizzare l’energia generata dal nuovo impianto e potranno anche contribuiire al fabbisogno energetico della collettivita in qualità di produttori di energia rinnovabile: installando ulteriori impianti fotovoltaici sulle proprie abitazioni e collegandoli alla REC.

LE PAROLE DI VIGNA La Comunità Energetica Rinnovabile sarà alimentata dalle tecnologie firmate Enel X: “La sostenibilità è per noi prioritaria. Vogliamo raggiungere l’obiettivo della carbon neutrality al 2030, certo, ma non nascondiamo l’ambizione di ispirare un cambiamento più ampio”, dice Benedetto Vigna, CEO di Ferrari. “La Comunità Energetica Ferrari è una testimonianza concreta della possibile sinergia fra un’industria e la comunità in cui opera e un modello che può apportare importanti benefici al sistema energetico italiano. Per la sua scalabilità e replicabilità può accelerarne il processo di decarbonizzazione, riducendo al contempo il costo dell’energia per i cittadini e le imprese”.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/05/2023