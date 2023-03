Ne resterà solo una: Ferrari Roma Spider rimpiazza Portofino M

Ferrari Roma Spider sostituisce in gamma la Portofino M: fine della corsa per la coupé-cabriolet con tetto rigido ripiegabile

La presenza in gamma di due Ferrari decappottabili con motore V8 montato davanti ci aveva lasciati un po' perplessi, come abbiamo esternato in occasione del lancio della nuova Ferrari Roma Spider. Ed ecco che da Maranello arriva un'altra notizia ufficiale a chiarire le cose: ''Ferrari Roma Spider sostituisce in gamma la Portofino M'', ci ha detto un portavoce dell'Azienda.

CI ERAVAMO TANTO AMATI Fine della corsa, dunque, per la Ferrari Portofino M, la cabrio con tetto rigido ripiegabile che tanto ci aveva impressionato in occasione della prova su strada. Del resto, bisogna ammettere che la Roma con capote in tessuto personalizzabile è più bella, più elegante e raffinata. E ha una scheda tecnica pressoché identica. Poco importa che la Portofino M - più sportiva - avesse un bagagliaio un po' più grande (292 contro 255 litri): non aveva molto senso mantenerle entrambe in produzione, con il rischio di creare inutili indecisioni tra gli appassionati.

Ferrari Roma Spider, dettaglio della 3/4 posteriore

EVOLUZIONE DELLA SPECIE Ferrari Portofino M è l'evoluzione in chiave sportiva della Portofino: serie introdotto nel 2017 per sostituire la California T e, prima ancora, la Ferrari California. Che evoluzione da quel primo modello con tetto rigido ripiegabile tipo coupé-cabriolet: il motore è passato daIl'originale V8 aspirato da 4,3 litri, che erogava 460 CV, ai 560 CV della versione T: dove T stava per (bi)Turbo. La potenza è salita ancora con l'arrivo della prima Portofino da 600 CV, per raggiungere i 620 CV nel 2020, con l'introduzione della Portofino M. Potenza (e coppia di 760 Nm) identiche per la Roma Spider, che rappresenta la nuova entry-level del Cavallino. Una entry-level da 250.000 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/03/2023