Nobiltà, lealtà, velocità. Ferrari Purosangue: prova video

La potenza del V12, la precisione del telaio. Al volante del "non SUV" del Cavallino. Che non è una piuma, ma si guida come una GT

Ci sono i SUV di lusso. I SUV supersportivi. Ci sono fior di Gran turismo o fastback dal carattere sportivo. E poi - soltanto poi - c’è Purosangue. Vi rovino la sorpresa: come lei, nessuna mai. Dite di no? Leggete e sfogliate la maxi fotogallery (dove si mette in posa pure in Rosso Portofino, oltre che in Blu Corsa come l'esemplare della prova). Oppure, montate a bordo insieme a me: tasto Play sulla foto di cover per la prova video (applausi alle riprese e alla regia del nostro operatore Alberto Strano).



Purosangue non è un SUV, è una Ferrari

Sul significato del messaggio che Ferrari indirizza al mondo auto col suo ultimo capolavoro, un termine che - una volta tanto - non è affatto esagerato (giudica tu stesso), è mesi che mi interrogo. Da quando, per la prima volta, vidi Purosangue in foto. Non è un SUV, si affrettò a precisare Maranello. Non è una GT, non in senso convenzionale. Non è una shooting brake, come GTC4Lusso, ideale antenata dalla quale eredita la parte di ammiraglio a 12 stellette...

SUV o Gran turismo, non importa. Bella, è bella. Molto

IL MIO ''SUV'' È DIFFERENTE Purosangue come nessun’altra, recita il “payoff”. E ora che è qui accanto a me, e ho l’opportunità di viverla per qualche ora, non posso fare altro che arrendermi. È così, non riesco ad accoppiarla ad alcuna categoria. Se non a una Ferrari di stirpe. Il motore a 12 cilindri, forme scultoree che incantano l’occhio, ma che anche esprimono una preparazione fisica e tecnica da atleta professionista. Vi è già chiaro, fa cose che non fanno i SUV.

Purosangue di nome e di...guida

Mi piace avventurarmi in stravaganti similitudini tra automobili e mondo animale. Ecco, se la osservo di fronte, ma anche di lato, nonostante l’etimologia equestre, Purosangue mi richiama una creatura anfibia.

Vista di tre quarti, Purosangue incanta

UN BEL RESPIRO Sarà per quelle scanalature che bucano il gigantesco cofano - o “cofango”, per dirla con i suoi designer - all’altezza dei sottili DRL a LED, riemergono in superficie in corrispondenza del parabrezza, e che mi ricordano speciali polmoni in fase di dilatazione. Sarà anche per quegli archetti in carbonio completamente separati dalla carrozzeria, che incappucciano ruote da 22 pollici davanti e 23 pollici didietro, e che mi rafforzano l’impressione di un corpo galleggiante, elastico, che si sposta a potenti balzi da una ninfea all’altra.

I parafanghi in carbonio dall'effetto ''sospeso''

STILE MANZONIANO E poi quel lunotto così inclinato, quel padiglione in carbonio così basso e teso come su un coupé, infine quella coda breve, ma non tronca. Tutto è in armonia con la Natura. Aerodinamica pura, senza appendici attive. Purosangue studia idrodinamica. E a guidare la mano di Flavio Manzoni e del suo team è un’ispirazione quasi ultraterrena.

Visuale di tre quarti posteriore: stesse considerazioni di cui sopra

Fuoriclasse nello stile, Purosangue, ma a separarla dai SUV terrestri è anche, forse soprattutto, l’esperienza di viaggio. Dico “viaggio” perché la prima Ferrari a quattro porte e quattro posti “veri” è fatta per mescolare un feeling di guida straordinario con un comfort di bordo - questo sì - da Sport utility di classe sopraffina. A simboleggiare questa filosofia è il display sul cruscotto lato passeggero che replica, in maniera quasi speculare, la strumentazione fronte guida.

Gli interi ''speculari''

QUATTRO CON Comfort e coinvolgimento massimo davanti, come dietro: i due sedili posteriori - ai quali si accede tramite le due portiere incernierate controvento, o welcome doors - sono identici a quelli di prima fila, Alcantara ecosostenibile inclusa. Siedi dietro ma non sei un ospite: sei anche tu un membro dell’equipaggio.

Purosangue una quattro posti ''vera''

Tra tutti e quattro i sedili uno solo, tuttavia, sblocca i tuoi superpoteri. Perché impugnare il volante, inquadrare il contagiri digitale (fondoscala 10.000…), dare gas, giocare con il familiare Manettino, è un’emozione molto intensa da vivere, quindi anche molto difficile da descrivere. Mi riesce più facile aprire il cuore, mentre parlo del suo cuore.

Posto guida 100% Ferrari

QUELLA DOLCE DOZZINA Un cuore che sopporta fino a 8.250 pulsazione al minuto, perché è alle frequenze della passione travolgente, che è registrato il V12 Ferrari da 6,5 litri ad alimentazione atmosferica, paladino della più cristallina ingegneria meccanica, in opposizione alla gelida elettrificazione dei motori a scoppio (della quale anche Ferrari sa qualcosa). Bancate a 65°, iniezione diretta ad alta pressione, lubrificazione a carter secco. L’elettrocardiogramma dice 725 cv a 7.750 giri/minuto, per una lunsinghiera potenza specifica di 111 cv/litro. Coppia di 716 Nm a 6.250 giri, coppia che schizza all’80% del suo potenziale già a 2.100 giri. Significa che premi a fondo sul pedale destro e in pochi decimi sei già in un altro posto.

Il V12, Oscar come miglior attore protagonista..

THE VOICE OF ITALY Dimensione spazio-tempo, dimensione suono. Fintanto che passeggi, il 12 cilindri è sinfonia che scioglie ogni tensione. Poi lo scateni, ed è una droga allucinogena. Tra il latrato che esce dai quattro scarichi, e il sound che esce dai 21 altoparlanti dell’impianto Baumester, è un talent show a colpi di decibel.

...e per la miglior colonna sonora

PESO MASSIMO Orchestri il 12 cilindri ed entri in una dimensione parallela. Ma anche quando spendi il jolly dello 0-100 km/h (in 3 secondi e 3), o quando vuoi metterti alla prova con la forza G e sentire l’accelerazione laterale, a partire per la tangente è solo la tua mente. Le tue anche sono sempre parallele al suolo. Perché Purosangue non è un SUV ma dista pur sempre da terra 185 mm, gravando a terra per 2 tonnellate abbondanti (2.033 kg). Per tenerla aggrappata all’asfalto serve l’aiuto di tutto il team Ferrari.

Purosangue un peso massimo, serve un telaio sopraffino

La speciale architettura a trazione integrale di GTC4Lusso, arricchita sia del sistema a quattro ruote sterzanti indipendenti di 812 Competizione, sia - per la gestione dell’imbardata - dalla combinazione fra torque vectoring sull’asse anteriore e differenziale autobloccante a controllo elettronico sull’asse posteriore di SF90 Stradale. Insomma è anche grazie alle sue conoscenze di meccatronica di prossima generazione, che una vettura dal baricentro medio alto come Purosangue, si fa pilotare come fosse una GT di bassa statura. Per i tuoi occhi, l’asfalto è più lontano del solito (ma solo un po’). Per tutti gli altri sensi, l’illusione invece che l’asfalto sia...solo una spanna sotto il fondoschiena.

Posizione semi-alta, feeling da sportiva autentica

LE SOSPENSIONI Tutta sua e solo sua è invece la novità delle sospensioni elettroniche attive. Sviluppata in partnership con Multimatic, la cosiddetta tecnologia True Active Spool Valve è speciale perché all’ammortizzatore idraulico integra un motorino elettrico brushless da 48 Volt. Attraverso una vite a ricircolo di sfere collegata direttamente allo stelo dell’ammortizzatore, il motore elettrico aggiunge forza nella direzione della corsa del pistone e, rispetto ai tradizionali sistemi adattivi o semi-attivi, garantisce un controllo di carrozzeria e ruote di maggiore precisione e a frequenze più elevate. Traduzione: rollio e beccheggio ridotti ai minimi termini, migliore assorbimento delle irregolarità del fondo. Dura quando il gioco si fa duro, malleabile di fronte ai piccoli ostacoli quotidiani.

Le sospensioni elettroniche attive, un capolavoro di meccatronica

AEQUILIBRIUM Un passo indietro. Se trazione integrale e sospensioni attive possono esprimere le loro proprietà è innanzitutto grazie a una distribuzione delle masse da supersportiva vera, 49:51 tra avantreno e retrotreno. Questo perché - altra differenza con un SUV - Ferrari Purosangue sceglie uno schema transaxle con motore in posizione centrale-anteriore anziché anteriore avanzata, PTU (power transfer unit) collegata davanti - anzi, sotto - al motore stesso, infine cambio al posteriore.

Motore anteriore centrale, cambio al posteriore

TRASMISSIONE Cambio che consiste nell’automatico doppia frizione DCT a 8 rapporti, lo stesso di SF90 e 296 GTB. La differenza è che Purosangue rotola su pneumatici di taglia maggiore, quindi in realtà i rapporti sono mediamente più corti rispetto alle precedenti quattro posti Ferrari. Solo l’ottava marcia è volutamente più lunga, in funzione della guida autostradale. Sempre in favore della guida relax è pensata anche la funzione sailing, o ''veleggio'', che disaccoppia automaticamente motore e cambio laddove non sia richiesta coppia traente, quindi anche in frenata, a favore di una maggiore scorrevolezza. Non puoi frustare un Purosangue dal mattino alla sera.

Cambio automatico, con control unit che simula la classica ''griglia''

La morale è che la timidezza e la soggezione di cavalcare un esemplare di razza da 390.000 euro e a tiratura limitata (cioè il 20% della produzione Ferrari), dopo pochi giri di sterzo e pochi affondi su acceleratore e freno, si tramutano in rispetto. Il tempo di annusarsi e avvicinarsi ai limiti - almeno, i propri, o quelli del Codice della Strada - e il rispetto si trasforma in vero e proprio Amore.

Purosangue un cavallo di razza

FUORI CONCORSO C’era attesa febbrile, attorno a Purosangue, c’era fame. In Ferrari hanno ignorato la pressione, hanno lavorato come sanno fare (pure in smartworking). Poi il liberatorio ingresso in scena. Da ultima, come le star. Sul piedistallo, incanta. Su strada, canta. In società, comanda. Come lei, nessuna.

Purosangue un'opera d'arte. Dal valore di 390.000 euro

FERRARI PUROSANGUE

MOTOPROPULSORE Tipo V12 – 65° – Carter Secco Cilindrata totale 6.496 cm3 Potenza massima 725 cv @ 7.750 giri/min. Coppia massima 716 Nm a 6250 giri/min. Potenza specifica 111 cv/litro DIMENSIONI E PESI Lunghezza 4.973 mm Larghezza 2.028 mm Altezza 1.589 mm Passo 3.018 mm Peso a secco 2.033 kg Rapporto peso/potenza 2,80 kg/cv Volume bagagliaio 473 litri TRASMISSIONE Cambio DCT a doppia frizione e 8 rapporti Trazione integrale con torque vectoring PRESTAZIONI Velocità massima >310 km/h 0-100 km/h 3,3 secondi 0-200 km/h 10,6 secondi 100-0 km/h 32,8 metri LANCIO COMMERCIALE Prezzo 390.000 euro Consegne Secondo trimestre 2023

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/03/2023