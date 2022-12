Purosangue è troppo...sobria? In video, primissimo body kit

Convinta che al SUV modenese manchi brio, DMC propone inserti in fibra di carbonio e scarico in titanio. Ma era proprio necessario?

Non mette in dubbio le sue proprietà stilistiche e dinamiche, ma ammette di trovare Purosangue un SUV sportivo non così...piccante. Le osservazioni arrivano dalla tedesca DMC, atelier specializzato in tuning aerodinamici di Ferrari, Lamborghini e altre supercar assortite. Su misura per Purosangue, DMC ha così subito sviluppato un nuovo design kit. Metti caso che al volante i primi proprietari dovessero lamentare un feeling troppo poco emozionante: dubitiamo fortemente che succederà (nessuno l'ha ancora guidata, fuori di Ferrari), ma se dovesse capitare, c'è già pronto un indirizzo a cui rivolgersi.

CARBON LOOK All'esterno, il kit DMC aggiunge numerose componenti in fibra di carbonio, tra le quali nuovi parafanghi anteriori, feritoie passaruota e minigonne laterali di larghezza superiore. Il labbro anteriore, il diffusore posteriore e il design del cofano non sono stati modificati, ma sostituiti con repliche esatte realizzate in fibra di carbonio. Il piatto forte è tuttavia quella combinazione di due ali posteriori: un piccolo spoiler a labbro sotto il lunotto si associa a un alettone sul tettuccio più ostentato. Ambedue sono certificati TUV, il che significa che sono stati costruiti secondo i più alti standard di qualità.

HI-FI SOUND Così conciata, Purosangue è più leggera, benché DMC non comunichi cifre esatte (quelli in foto e in video sono ancora solo rendering). Pensato per migliorare ulteriormente l'esperienza di guida è poi anche lo scarico sportivo in titanio comandato da apposite valvole: con la semplice pressione di un pulsante, le valvole stesse si apriranno e il driver potrà assaporare tutta la furia del V12 in alta definizione.

PIÙ UNICA CHE RARA È infine disponibile un set di ruote forgiate leggere da 24 pollici. Come sempre, DMC offre le sue ruote in diverse finiture superficiali. Il kit sembra insomma ideale per chi volesse distinguersi a tutti i costi, e non imbattersi in una Purosangue identica alla sua. In realtà, le combinazioni di configurazione proposte da Ferrari sembrano già sufficienti. Senza contare che le probabilità di incrociare un'altra Purosangue, salvo che non ti trovi a un raduno, saranno abbastanza scarse: la produzione è limitata e le tempistiche di attesa si misurano persino in anni.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/12/2022