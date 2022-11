Vuoi Purosangue? Prendi il numero (e ripassa tra due anni)

La domanda supera la capacità produttiva: per il SUV, a Maranello non si prendono più ordini. Chi vuole Purosangue, aspetta (tanto)

Un brand di auto sportive, non un brand che costruisce SUV e auto sportive. Un marchio di ultra-nicchia, non mass market. Solo che Ferrari, come da pronostici, è sommersa ora da richieste per il proprio nuovo SUV (il lusso non conosce crisi). Ma alla domanda non riesce a far fronte, né pare avere intenzione di modificare i propri piani. Morale: a meno di due mesi dalla world premiere, gli ordini Purosangue sono (momentaneamente) chiusi. Non importa quanto sei disposto a spendere, se 385.000 euro o pure il doppio: precedenza ai già clienti Ferrari, altrimenti ti metti in fila e aspetti. Quanto?

SOLD OUT Come riporta il magazine Drive, Ferrari mantiene segreta la quantità di ordinativi già accettati, ma ammette che alcuni clienti, per la loro Purosangue, potrebbero aspettare anche due anni. ''Non è un segreto che abbiamo smesso di accettare ordini'', avrebbe dichiarato Enrico Galliera, Direttore Commerciale e Marketing del Cavallino. ''Ancor prima di consegnare un solo esemplare, abbiamo registrato un interesse molto elevato. Abbiamo così maturato una decisione - spiega Galliera - che ritenevamo coerente con il posizionamento sia del marchio, sia del singolo modello''.

C'È CHI DICE NO Al momento, Purosangue impegna circa il 20% della capacità produttiva complessiva di Ferrari e all'orizzonte non si profila alcun piano di espansione. Ciò garantisce, tra le altre cose, che altri modelli già in produzione rispettino i tempi previsti. Del resto, il caso SUV Ferrari è differente - prendine uno a caso - a Lamborghini Urus (o prima ancora, a Porsche Cayenne). Non nasce, Purosangue, per necessità di ordine finanziario o di prestigio. Nasce su forte pressione dei clienti. E alla pressione del mercato, Ferrari non cederà. Che la lista di attesa si dilati quanto vuole. Il bello di chiamarsi Ferrari.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/11/2022