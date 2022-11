Arriva la Ferrari "green", ma forse non ci siamo capiti... ecco la Roma by Mansory

UN MONDO A PARTE Che Ferrari costruisca automobili esclusive è un dato oggettivo. Ma lo è altrettanto il fatto che ci sono preparatori che elaborano le GT di Maranello con risultati pregevolissimi. Mansory è una delle factory più conosciute e apprezzate dagli appassionati di tuning e questa volta i suoi specialisti si sono lanciati nell’elaborazione di una Ferrari Roma. Tuttavia, niente kit elettrificati o roba ecosostenibile, come potrebbe far credere il titolo di questa notizia. La granturismo 2+2 italiana diventa una one-off mozzafiato che si chiama “Mansory Tempesta Verde”.

Mansory Tempesta Verde: la Ferrari Roma elaborata diventa bicoloreCARROZZERIA DALLE TINTE FORTI Dalle foto possiamo capire perfettamente l’origine di questo nome, una sfumatura bicolore, con un lato della carrozzeria bianco e l'altro verde fluo. La speciale combinazione cromatica ci ricorda il viso del supercriminale Due Facce dei fumetti DC Comic, uno dei nemici più famosi di Batman, che attirerà sicuramente lo sguardo di tante persone in strada. La fiancata verde sfuma nel bianco con un motivo puntinato, mentre le due porzioni dell’auto sono separate da una fascia con i colori della bandiera italiana. Com'era prevedibile, la Tempesta Verde è equipaggiata con un kit completo in fibra di carbonio progettato da Mansory. Le modifiche esterne includono un paraurti anteriore più sportivo con applicati numerosi deviatori di flusso, un cofano ispirato alla 812 Competizione, minigonne laterali, cerchi forgiati neri da 21 e 22 pollici, un diffusore più prominente e uno spoiler posteriore che copre le luci a LED.

VEDI ANCHE

Mansory Tempesta Verde: fibra di carbonio a vista su cofano ed elementi della carrozzeriaL’ABITACOLO SEMBRA UNA DISCOTECA ANNI ’80 Ma se fuori questa Ferrari è appariscente, aspettate di vedere gli interni. L’abitacolo è vistoso come l'esterno, forse di più. Il tuner è stato piuttosto audace nella lavorazione, scegliendo una soluzione con sedili di colore diverso. L'intera cabina è stata rifoderata in un sorprendente verde lime combinato con il bianco come colore secondario, accenti neri sui sedili e numerose finiture in fibra di carbonio.

Mansory Tempesta Verde: interni a tinte forti e decisamente audaciMOTORE ELABORATO E PRESTAZIONI ESALTANTI Lato tecnico, Mansory ha messo mano anche al motore della Roma, aumentandone la potenza. Infatti, il V8 biturbo da 3,9 litri adesso raggiunge una potenza di 710 CV per una coppia di 865 Nm contro i 620 CV/760 Nm del modello di serie. La Tempesta Verde può accelerare da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi, ovvero 0,3 secondi in meno della Roma originale, prima di raggiungere una punta massima di 332 km/h, cioè 12 km/h più veloce. Non conosciamo il prezzo di questa super esclusiva e super appariscente Ferrari Roma modificata in maniera così unica, ma l’originale (discutibile?) trattamento cromatico non sarà economico. A titolo informativo, ricordiamo che la Roma attacca il listino a circa 206 mila euro. Ma, terremo d'occhio il sito web di Mansory per capire se ci sarà una quotazione della Tempesta Verde, promesso.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/11/2022