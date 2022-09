Il "Cavallino Nero"? No, Ferrari Roma Spider. Prime foto spia

Voci di corridoio la davano per spacciata ancora prima che venisse al mondo: dopo le buone intenzioni, il dietrofront, niente Ferrari Roma Spider. Fan col cuore in pace, fino a quando a Maranello, col favore delle tenebre e in totale incognito, non ha fatto la sua comparsa una vettura che di una ipotetica Roma decapottabile - chiamala anche, se vuoi, Roma GTS - ricalca proprio l'ipotetico profilo. E sai perché?

Ferrari Roma Spider?

È LEI O NON È LEI? Perché innanzitutto, benché travestito da capo a piedi come Batman, il prototipo immortalato dai nostri fotografi sul campo non riesce a dissimulare la sagoma di una Ferrari Roma standard. Di una Roma sono sia la silhouette, inconfondibile, sia i cerchi in lega, i gruppi ottici anteriori e posteriori, sia infine gli scarichi, cioè tutti i dettagli lasciati liberi dal mantello indossato per la furtiva passeggiata. Ora: perché sarebbe proprio Roma Spider? Perché a uno sguardo più attento non sfuggiranno né la cupola del tettuccio lievemente differente, né le spesse plastiche di guarnizione sui bordi dei cristalli laterali, nè infine quella che sembra una giuntura tra montante A e intelaiatura di una eventuale capote in tessuto. Bingo?

Una Ferrari Roma, certo. Ma con qualcosa in più. O in meno...

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA Ora che il progetto di Ferrari Roma Spider, dopo le testimonianze fotografiche, torna nuovamente argomento di dibattito, i dubbi riguardano casomai l'influenza che il suo possibile arrivo sul mercato avrà sul resto della gamma entry level del Cavallino. Sostituirà o affiancherà la coupé convertibile (con tetto in metallo) Ferrari Portofino M, che di Roma è una parente stretta? Coinciderà per caso con un restyling di Ferrari Roma in sé, il cui debutto risale al tardo 2019, e che quindi è lecito aspettarsi possa essere sottoposta a modifiche stilistiche e tecnologiche entro il 2023?

Roma Spider/GTS, aspettiamoci qualcosa nel 2023

V8 PLUS? Quanto al powertrain: Roma, come noto, è spinta dal 3,9 litri V8 biturbo da 620 CV e 761 Nm di coppia, la stessa identica unità che tuona sotto il cofano di Portofino M. Suona credibile, quindi, che la nostra (ancora ipotetica) Roma Spider/GTS non esca dal seminato, inaugurando - chissà - un lieve upgrade prestazionale che compensi il maggior peso dovuto ai rinforzi alla scocca tipici di ogni vettura aperta. Cercheremo di tenerne d'occhio i movimenti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/09/2022