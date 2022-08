Ferrari 410 Sport Spider "Scaglietti": asta record per la "Rossa" di Caroll Shelby

Negli scorsi giorni la Monterey Car Week 2022 si è confermata come una delle kermesse più interessanti e attrattive dell’intero panorama automobilistico internazionale. Un evento davvero mozzafiato, coronato da un record eccezionale: la vendita all’asta di una Ferrari 410 Sport Spider ''Scaglietti'' del 1955 per una cifra davvero da capogiro: 22.005.000 dollari (all’incirca 22 milioni e 118 mila euro). L’auto ha battuto il precedente record della Monterey Car Week stabilito nel 2021: 20.465.000 dollari per una McLaren F1 LM.

Ferrari 410 Sport Spider: frontale

PEZZO DI STORIA La Ferrari 410 Sport Spider è un classico intramontabile. Una macchina da corsa all’avanguardia che - a suo tempo - riuscì a conquistare gare prestigiose. Successi ottenuti anche grazie a due piloti di fama leggendaria: Juan Manuel Fangio - uno dei più grandi campioni della F1 di tutti i tempi - e Carroll Shelby: eccentrico e geniale pilota/costruttore texano. Un fatto curioso, considerando che fu proprio grazie al prezioso supporto di Shelby, che Ford con la sua GT40 riuscì a sconfiggere Ferrari alla 24 Ore di Le Mans del 1966 (qui la storia del duello Ford-Ferrari). La 410 Sport Spider ricoprì un ruolo importantissimo nella scena delle corse americane degli anni '50.

Ferrari 410 Sport Spider: motore

VEDI ANCHE

CAVALLO DI RAZZA Enzo Ferrari - determinato a vincere il campionato FIA World Sportscar - nel 1955 commissionò il progetto di un’auto con telaio innovativo, ribattezzato 519/C. A spingere l’auto ci pensava un V12 da corsa da quasi 5 litri supportato da tre enormi carburatori Weber 46 DCF. Il risultato? 400 CV di pura potenza! Ferrari costruì solo due esemplari con numeri di telaio 0596 CM e 0598 CM. La 0598 CM venne guidata da Fangio nell'ultimo round del campionato FIA World Sportscar del ‘55. Sui tortuosi sentieri della Carrera Panamericana, la 410 Sport Spider dell’argentino però si ruppe, consegnando la vittoria a Stirling Moss su Maserati 300S.

Ferrari 410 Sport Spider: l'autografo di Caroll Shelby

LA FRASE DEL ''DRAKE'' Dal 1956 al 1958, la 0598 CM ha partecipato a quasi 40 gare, ottenendo 11 vittorie e 19 podi. In tempi più recenti (nel 2010 per l'esattezza) l’auto è stata selezionata dalla Ferrari come una delle 60 vetture più significative della storia del marchio. Di recente la 0598 CM è stata sottoposta a revisione completa dalla divisione Ferrari Classiche. L'auto è stata venduta alla Monterey Car Week insieme al primo e all'ultimo trofeo conquistato da Shelby con la 410 Sport Spider (qui Shelby GT-H Mustang), che riuscì anche ad autografare il serbatoio del carburante con una frase iconica: ''Mr. Ferrari mi ha detto che questa è la miglior Ferrari che abbia mai costruito''.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 24/08/2022