Ferrari Portofino M by Novitec: eleganza e prestazioni senza eccessi

PERSONALIZZARE PER DISTINGUERSI Il fascino della Ferrari Portofino M (dove la M sta per ''Modificata'', ovvero aggiornata) è indiscutibile. Una decapottabile del Cavallino Rampante è sempre una gran macchina, ma per tutti i fortunati proprietari che desiderano qualcosa in più e non sono passati dal reparto Tailor Made di Maranello esistono alcuni specialisti che sanno tirare fuori il meglio dalla sportiva senza comprometterne eleganza ed esclusività. Fra questi, c’è Novitec, il preparatore tedesco che con la sua ultima opera ha portato il modello originale a 704 CV di potenza e 882 Nm di coppia. Questo è un notevole miglioramento rispetto al modello standard, che ha un V8 biturbo da 3,9 litri che sviluppa 620 CV e 561 Nm di coppia. L’incremento è stato reso possibile grazie all'aggiunta di catalizzatori sportivi e di un modulo elettronico plug-and-play Novitec N-Tronic, che “introduce mappe di nuova programmazione per iniezione, pressione di sovralimentazione e controllo dell'accensione nel sistema di gestione elettronica del motore”. Grazie a queste modifiche, la Portofino M può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,16 secondi e raggiungere una velocità massima di 325 km/h.

Ferrari Portofino M by Novitec: la decapottabile di Maranello preparata dal tuner tedescoDIFFERENTI STEP DI PREPARAZIONE Se questi numeri vi spaventano un po’, il preparatore offre anche soluzioni meno performanti, con potenze di 688 CV per 851 Nm di coppia, oppure 699 CV e 877 Nm. Naturalmente, oltre all’incremento delle performance, la Portofino M può essere equipaggiata con un ampio assortimento di accessori in fibra di carbonio, tra cui uno splitter anteriore, minigonne laterali e uno spoiler a labbro posteriore. I clienti possono anche ordinare prese d'aria del cofano in fibra di carbonio. Ma la sportiva a cielo aperto di Maranello può essere equipaggiata con molle sportive, che riducono l'altezza da terra di circa 35 mm, per un assetto più spinto sul piacere di guida e per completare ulteriormente lo stile, Novitec ha collaborato con Vossen per offrire ruote da 21 e 22 pollici.

Ferrari Portofino M by Novitec: l'abitacolo elegante e sportivo rifinito con grande curaINTERNI REALIZZATI SU MISURA Ultimo ma non meno importante, il preparatore tedesco può soddisfare “anche i desideri più insoliti di qualsiasi proprietario di Ferrari quando si tratta di design degli interni”. Per fare questo, viene offerta una “vasta selezione” dei migliori pellami e “Alcantara in una varietà di colori praticamente infinita”. La personalizzazione della Portofino M è completa e assicura un tocco in più di esclusività senza cadere nell’eccesso, che mai dovremmo vedere su un esemplare della Casa italiana.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/08/2022