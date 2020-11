Novitec esalta Ferrari 812 Superfast

Già di suo, la Ferrari 812 Superfast (di cui vi abbiamo recentemente mostrato anche questo video impressionante) è decisamente niente male. Come se non bastasse, a renderla ancora più straordinaria ci ha pensato Novitec, specialista del tuning, con il suo kit widebody battezzato N-Largo, che potete ammirare nel video che vi mostriamo qui sotto.

L'ESTETICA Nella clip da YouTube compaiono due Novitec N-Largo 812: una rossa fiammante, molto aggressiva, e una in fibra di carbonio, nera come la notte, che si prende decisamente la scena, in quel dell'austriaco Red Bull Ring. Il kit widebody su misura allarga il retro della Superfast di 140 mm e il frontale di 70, rendendola ancora più massiccia. Inoltre, il kit N-Largo per 812 rivede le sospensioni, con nuove molle sportive che riducono l'altezza da terra di 35 mm; a scelta si può anche richiedere un sistema Front Lift che arriva a sollevare il frontale di circa 40 mm.

IL MOTORE Per quanto riguarda il motore, Novitec è intervenuta sulla centralina del V12 aspirato naturalmente da 6,5 litri della grand tourer del Cavallino, facendolo arrivare a 829 CV di potenza e 751 Nm di coppia. Lo 0 a 100 km/h viene coperto in 2,8 secondi, con un suono decisamente affascinante, che vi invitiamo a gustare nel video.