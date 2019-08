Autore:

Federico Sardo

NOVITEC PER TESLA MODEL 3 Il noto preparatore tedesco Novitec, già famoso per le modifiche su bolidi come Ferrari e Lamborghini, ora si cimenta anche con Tesla, e in particolare con Tesla Model 3. Non è una novità assoluta, perché in passato l'azienda tedesca già aveva messo le mani su Model X e Model S, ma il lavoro fatto su Model 3 ci sembra particolarmente d'impatto (come potete verificare nella nostra fotogallery).

COSA CAMBIA I miglioramenti includono componenti aerodinamici in carbonio, ruote di misura da 21 pollici, sospensioni sportive e interni più eleganti. Ma andiamo a vederli nel dettaglio. Addosso a Novitec Model 3 Possiamo notare uno spoiler anteriore che si collega all'estremità dell'auto, sul retro uno spoiler posteriore e un nuovo diffusore, infine nuovi pannelli sui lati. Il tutto in nuda fibra di carbonio, disponibile in tinta con la carrozzeria o in contrasto.

RUOTE E CERCHI A proposito di ruote: la dotazione è Novitec NV2 da 21 pollici sviluppate con Vossen. I cerchi sono realizzati su misura per la Tesla Model 3, con cinque raggi doppi, disponibili in ben 72 varianti di colore. Questo tipo di raggi ottimizzano la ventilazione e il raffreddamento dei freni perché realizzati in modo da ruotare nella direzione migliore rispetto al flusso d'aria.

ASSETTO RIBASSATO Ammortizzatori specifici significano per Model 3 by Novitec un assetto ribassato di circa 30 millimetri rispetto al modello originale. Per chi non fosse ancora soddisfatto, disponibili a richiesta sospensioni in alluminio che diminuiscono l’assetto di ulteriori 10 millimetri.

INTERNI DI CLASSE Per quanto riguarda gli interni, Novitec ha deciso di puntare sull’eleganza, con una selezione di pelli pregiate e di Alcantara disponibili in moltissimi colori diversi. Abituiamoci a una nuova corrente di elaborazioni: l'elettro-tuning.