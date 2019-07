Autore:

Andrea Brambilla

OPPOSTE La Tesla Model 3 è diventata una delle protagoniste più gettonate per essere sfidata dalle berline “a scoppio” più performanti sul mercato. L’ultima creatura di Elon Musk ha dovuto sfidare nientemeno che l’auto made in Italy per eccellenza: l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

CV VS KW Una berlina a zero emissioni e trazione integrale che se la deve vedere, in una drag-race, con una sportiva di razza mossa da un 2.9 litri V6 bi-turbo da 510cv e trazione posteriore, sembra quasi una barzelletta. Ai colpi di cannone che escono dai 4 giganteschi tubi di scarico dell’italiana viene contrapposto il silenzio misto sibilo di una vettura elettrica. Quando si dice che gli opposti si attraggono…

DIVERSAMENTE VELOCI La Tesla Model 3 è una berlina di medie dimensioni capace di prestazioni da sportiva. Non dimenticate che le auto elettriche forniscono tutta la coppia subito a differenza di quelle alimentate a benzina. La spinta è tutto e subito, senza cali di potenza, con un effetto fionda che è davvero unico. I due motori della Model 3 sviluppano 400 CV pari a 298 kW che la spingono da 0 a 100 km/h in poco più di 3 secondi.

SUL BAGNATO Dobbiamo premettere che l’esito di questa sfida è stato condizionato dal diluvio che si stava abbattendo sulla pista, e che l’esito sarebbe potuto essere diverso se la pista non fosse stata bagnata. Anche con una partenza ritardata della Tesla, la trazione posteriore di Giulia non ha alcuna possibilità rispetto alla Model 3. Più di due lunghezze è il distacco a fine gara, che sarebbe potuto essere maggiore se la partenza della Tesla fosse stata migliore.

PARROCCHIE DIVERSE Difficile comparare due auto totalmente diverse che trasmettono anche emozioni diverse. All’adrenalina e al godimento che aumenta al volante della Quadrifoglio, la creatura di Elon Musk risponde proiettandoti in un film ambientato nel futuro dove regna il silenzio e la razionalità. La propulsione elettrica garantisce una spinta senza paragoni, ma la filosofia "old school" della Giulia è qualcosa che fa battere il cuore come poche auto in commercio sanno fare. La sola cosa che hanno in cumune? Il prezzo, per il resto scegliete voi da che parte stare...