Autore:

Dario Paolo Botta

LO ZAMPINO DI LAPO È stata presentata nella suggestiva cornice del Castello Odescalchi, sulle rive del lago di Bracciano, l’ultima proposta di Hertz Selezione Italia. Parliamo di un’Alfa Romeo Giulia completamente customizzata da Garage Italia, il noto brand di proprietà del rampollo della famiglia Agnelli Lapo Elkann. Il frutto della partnership fra il preparatore custom milanese ed Hertz Italia ha portato alla nascita di Giulia Grand Tour.

MERAVIGLIA RINASCIMENTALE Non si tratta più di una semplice Alfa Romeo Giulia, ma di un vero e proprio capolavoro dell'arte, con tanto di affresco riproposto sull’imperiale della vettura. Il colore di Giulia Grand Tour è stato realizzato a partire da una speciale vernice blu lapislazzuli che avvolge interamente la carrozzeria. All’interno, volgendo lo sguardo verso l’alto è possibile ammirare Apollo circondato dallo Zodiaco, opera degli artisti Taddeo e Federico Zuccari. I rivestimenti artigianali ricordano lo splendore del periodo tardo rinascimentale con sellerie ricercate in Alcantara.

SCOPRI L’ITALIA GUIDANDO L’ARTE Questo è il motto che accompagna la nascita di Giulia Grand Tour, un’esperienza di guida unica che negli intenti dei promotori dovrebbe consolidare il legame fra Hertz Italia e i suoi clienti. Il servizio di auto a noleggio mette infatti a disposizione un parco vetture esclusivo, con modelli unici, veri e propri gioielli del Made in Italy. Parliamo di icone della tradizione motoristica del Bel Paese: Fiat, Abarth, Alfa Romeo e Maserati.

SODDISFAZIONE BIPARTISAN Soddisfatto Massimiliano Archiapatti, amministratore delegato di Hertz Italia, che commenta così la giornata: “Siamo molto orgogliosi di presentare Giulia Grand Tour, l’auto che il team di Garage Italia ha pensato e realizzato esclusivamente per noi. Volevamo un prodotto che potesse rappresentare lo stile italiano in maniera creativa e contemporanea. Giulia Grand Tour racchiude l’essenza dell’arte italiana, la maestria degli artisti, l’attenzione ad ogni dettaglio”. Orgoglioso anche l’ad di Garage Italia Enrico Vitali, che chiosa: “Siamo estremamente felici del prosieguo di questa partnership con Hertz ed in particolare del lancio di questa vettura speciale che andrà ad impreziosire la proposta di Selezione Italia”.