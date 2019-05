Autore:

Lorenzo Centenari

A TEMPO DI SPORT Le vendite piangono, serve una svolta. I suoi assi non esprimono il loro grande potenziale, Alfa Romeo prova allora a scuotere la coppia Giulia-Stelvio con una special edition ad alto tasso di design e connettività. Ecco Alfa Giulia Sport-Tech e Alfa Stelvio Sport-Tech, edizioni destinate a rimpiazzare le versioni B-Tech, e a convincere i clienti ancora in bilico con un pacchetto dotazioni particolarmente vantaggioso.

GIULIA SPORT-TECH Le caratteristiche di stile e contenuti giungono ancora a spizzichi e bocconi: affidandoci alla descrizione che riporta il sito web Alfa Romeo, nuova Giulia Sport-Tech si distingue per cerchi in lega sportivi a 5 fori, programma di infotainment con display da 8,8 pollici con radio DAB e integrazione smartphone, il pacchetto Alfa Connected Services, infine Adaptive Cruise Control di serie. In formato 2.2 Turbo Diesel 160 cv con cambio automatico a 8 rapporti, fino al 31 maggio 2019 Giulia Sport-Tech è in vendita al prezzo di lancio di 35.900 euro.

STELVIO SPORT-TECH Ancora non comunicate ufficialmente le specifiche del fratellone a guida alta. Per Alfa Romeo Stelvio, assai probabile una configurazione speculare a quella della berlina. Si conoscono invece le soluzioni di acquisto: con la formula Noleggio Chiaro e in versione 2.2 Turbo Diesel AT8 Sport-Tech a trazione posteriore, la nuova serie speciale del Suv del Biscione costa 299 euro al mese per 36 mesi, RC Auto, polizza furto, incendio e danni accidentali e manutenzione incluse nel canone. Anticipo di 9.900 euro, valore di riscatto di 29.000 euro.