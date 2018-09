Autore:

Marco Congiu

ALLESTIMENTO TECNOLOGICO Alfa Romeo lancia nuova Giulia, Stelvio e Giulietta in allestimento B-Tech. Si tratta di una versione che strizza l'occhio alla tecnologia di bordo, offrendo di serie molti contenuti interessanti oltre alle personalizzazioni estetiche. Vediamo come si caratterizzano.

GIULIA E STELVIO Gli ultimi due modelli marchiati Alfa Romeo nella versione B-Tech si fanno forti di un nuovo stemma a V nel trilobo frontale, oltre alle calotte nero lucido degli specchietti e i badge posteriori bruniti. Per la Stelvio poi neri anche i profilo ei paraurti e delle minigonne. All'interno, invece, troviamo il display da 8,8” del sistema di infotainment, compatibile con Android Auto, Apple CarPlay radio Dab e Alfa Connected Services.

GIULIETTA Look simile anche per la Segmento C di Alfa Romeo. La Giulietta B-Tech si fa forte di particolari nero lucido, vetri privacy, terminale di scarico maggiorato, minigonne e paraurti posteriore sportivo. Di serie sono anche i cerchi in lega da 18”. Gli interni vantano il Pack Tech con display da 7” e radio Alpine, con compatibilità Android Auto ed Apple CarPlay. Per tutto il mese di settembre gli showroom Alfa Romeo saranno aperti per mostrare anche queste novità.