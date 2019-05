Autore:

Federico Sardo

ICON-E Garage Italia, l’hub creativo fondato da Lapo Elkann dedicato a personalizzazioni tra lusso e design, lancia il progetto Icon-e. Icon-e si occuperà di riqualificare e dare una seconda vita a auto iconiche del passato, anche attraverso la riqualificazione elettrica. Si parte in questo caso da Fiat 500 Jolly, storica spiaggina degli anni 50.

IL CONCEPT L’idea di Garage Italia, la cui sede si trova nella storica stazione di servizio di Piazzale Accursio a Milano, è quella di selezionare modelli che hanno segnato un’epoca, e attualizzarli con dettagli contemporanei, proiettandoli nel futuro con la conversione elettrica, segnale di un convinto spirito green.

LA DICHIARAZIONE Carlo Borromeo, Direttore del Centro Stile di Garage Italia ha dichiarato: “Ci rendiamo conto che le persone ancora oggi adorano alcune auto storiche che sarebbero però difficilmente guidabili. Abbiamo quindi voluto rendere fruibili le macchine che continuano a emozionare intere generazioni, con la qualità, lo stile e la filosofia che contraddistingue Garage Italia”.

LE NOVITÀ Ma quali sono le modifiche all’originale applicate al primo drop della serie, Fiat 500 Jolly Icon-e? Il quadro strumenti diventa completamente digitale con schermo a 5 pollici e un’interfaccia grafica personalizzata; i sedili sono realizzati a mano in corda naturale; il parabrezza, a differenza che nel modello originale, manterrà la struttura di rinforzo lungo tutto il perimetro, per una maggiore sicurezza; la fanaleria sarà quella originale, ma con l’inserimento di lampade a led per i fanali anteriori.

TEMPI DI RICARICA L’auto potrà essere ricaricata, in quattro o in otto ore a seconda del tipo di alimentazione, attraverso una presa di tipo 2 posta sotto la mascherina anteriore con lo storico marchio FIAT. L'autonomia è stimata in 120 km. Fiat 500 Jolly Icon-e è soltanto la prima release del progetto, quindi resteremo sintonizzati per vedere quali saranno le prossime novità stagionali su cui Garage Italia è già al lavoro.