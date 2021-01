NON PLUS ULTRA Ferrari F8 Tributo è già veloce ed elegante di per sé, ci mancherebbe, questo tuttavia non ha impedito a Novitec di intervenire e ulteriormente migliorarla, sotto ogni profilo. Una sbirciatina alla gallery vi dà un'idea.

BANG! A cominciare dal motore, che come tutti sappiamo è il V8 biturbo da 3,9 litri che normalmente produce 710 CV e 770 Nm di coppia, l'azienda bavarese specializzata in tuning di supercar made in Italy offre vari pacchetti high performance. L'aggiornamento più brutale aumenta la potenza a quota 791 CV e la coppia motrice a 898 Nm, per un salto rispettivamente di 81 CV e 128 Nm. Grazie alla proteine extra, lo scatto 0-100 km/h viene così ridotto a 2,6 secondi, mentre la velocità massima sale a oltre 340 km/h.

L'ORO SULLA CODA Sempre a beneficio delle prestazioni, Novitec offre un assortimento di sistemi di scarico descritti come un ''investimento nel divertimento di guida''. In particolare, lo scarico sportivo Inconel è placcato in oro per dissipare meglio il calore e presenta due grandi terminali con una combinazione di carbonio e acciaio inossidabile.

CARBON LOOK A proposito di look, i clienti possono ordinare uno spoiler anteriore in fibra di carbonio e accenti in fibra di carbonio per il cofano e l'aspirazione. Altrove, il modello può essere equipaggiato con minigonne laterali più sportive e un ampio alettone posteriore che “aumenta notevolmente la deportanza''. Tra gli altri accessori a catalogo, il labbro dello spoiler posteriore, un diffusore unico e un assortimento di ruote diverse, tra cui un finto bloccaggio centrale da 21 o 22 pollici.

AD PERSONAM A completare il pacchetto, molle sportive che riducono l'altezza da terra di circa 35 mm, un sistema di sollevamento anteriore, infine squisiti aggiornamenti interni. I proprietari possono creare una cabina su misura con ''la migliore pelle e Alcantara in qualsiasi colore e design dei rivestimenti desiderati''. Fatevi avanti, no?