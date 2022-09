Ferrari Purosangue, il giorno è il 13 settembre. Cosa si sa di "lei"

Dopo i rumor, il rumore. E quello vero, quello che produce il suo motore. Clicca Play sul video teaser, alza al massimo il volume e prova a indovinare quale tipo di frazionamento. Esatto, a meno di allucinazioni, il sound è quello del più nobile dei motori Ferrari, il sound è quello di un V12. Se Ferrari Purosangue adotterà davvero il 12 cilindri, lo sapremo il 13 settembre, data individuata per la world premiere del primo SUV del Cavallino. Sempre che di SUV si tratti. Almeno, un SUV come si intende abitualmente (ecco perché quel ''lei'' nel titolo). Intanto, ecco il video sul profilo Twitter di Ferrari.

You heard it here first.

More will be revealed on the 13th of September.#FerrariPurosangue #Ferrari pic.twitter.com/xQOTpdJBiM