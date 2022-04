SUV Ferrari Purosangue: che cosa rivelano le nuova foto spia

Del SUV Ferrari Purosangue si è già detto di tutto e di più: le anticipazioni certo non mancano e la stessa Ferrari ha mostrato il frontale in una foto teaser diffusa qualche settimana fa. Manca giusto la certezza su... praticamente ogni dettaglio. Come al solito, per sapere davvero cosa si nasconda sotto le forme del crossover di Maranello dovremo aspettare il lancio ufficiale. Tuttavia, le foto dei muletti sempre meno camuffati non smettono di arrivare, e di rivelare particolari inediti.

SUV Ferrari Purosangue: il teaser ufficiale del frontale

SEMBRA PIÙ BASSA Dall'ultimo e ricco set che ci forniscono i nostri fotografi, per esempio, si nota che la linea è molto slanciata. L'auto sembra più bassa e sportiva di quanto anche le immagini sfuggite in Rete qualche mese fa lasciavano supporre. Più stradale di una Lamborghini Urus o di una Porsche Cayenne Coupé, la Ferrari Purosangue sembra una via di mezzo, come altezza da terra, tra un vero SUV e la GTC4 Lusso: l'erede della Ferrari FF (Ferrari Four), che ha sdoganato l'idea di una Rossa a trazione integrale. Il cofano si direbbe a conchiglia: la fessura col fianchetto non è infatti sulla superficie superiore, ma su quella laterale (foto sotto), come sulle Saab anni 80 e sulle Audi TT. Le portiere posteriori rimangono invece nascoste alla vista.

SUV Ferrari Purosangue, il cofano è a conchiglia

QUALE MOTORE? Gli ultimi rumor riguardo al FUV - Ferrari Utility Vehicle - vorrebbero in rampa di lancio due versioni: l'ultima iterazione di un V12 aspirato, magari dotato di un sistema mild-hybrid a 48V, e un propulsore plug-in hybrid simile a quello della 296 GTB (qui la nostra prova). Voci da prendere con le molle, naturalmente, perché si parla pure di un V8 ibrido o plug-in mutuato dalla SF90 Stradale - che tuttavia ha un'architettura a motore centrale e non anteriore come il FUV.

SUV Ferrari Purosangue, fitto il mistero sui motori: V12, V6 plug-in o che altro?

QUANDO ARRIVA In ogni caso, la Ferrari Purosangue sarebbe nata su una piattaforma completamente nuova, già pronta anche per consentire la realizzazione di auto elettriche al 100%. Ne sapremo di più tra l'estate e l'autunno 2022, visto che - come dichiarato ufficialmente da Maranello - la produzione di Purosangue inizierà entro la fine del 2022, con prime consegne previste per il 2023. Sempre che l'attuale crisi internazionale non costringa tutti quanti a rivedere i piani.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/04/2022