Ferrari Purosangue, il SUV del Cavallino galoppa sulla neve fresca

Abbiamo ormai una data certa, o quantomeno una finestra temporale all’interno della quale verrà presentata la Ferrari Purosangue, il primo SUV di Maranello. Se preferite, visto che si tratta di una “razza” a parte, potete anche chiamarlo FUV, ossia Ferrari Utility Vehicle. La presentazione ufficiale di Purosangue si terrà il prossimo autunno, la produzione comincerà entro la fine del 2022, e le prime consegne avverranno già nel 2023.

Nuove foto spia di Ferrari Purosangue 2022: vista laterale

CORSA SULLA NEVE Nel frattempo, dopo le prime immagini dell’auto in versione definitiva trapelate su Instagram qualche settimana fa (e prontamente cancellate), possiamo ingannare l’attesa con nuove foto spia dell’auto, sorpresa sulle strade innevate della Svezia per lo svolgimento dei rigorosi test invernali.

Nuove foto spia di Ferrari Purosangue 2022: vista posteriore

BEN IMBOTTITO Se possibile, il muletto impegnato in Svezia presenta camuffature ancora più evidenti di quello sorpreso a Maranello lo scorso dicembre. Del resto, i rigori del Nord impongono di proteggersi meglio dal freddo! Scherzi a parte, le nuove immagini confermano quello che sapevamo già, ossia che Purosangue non avrà una grande altezza da terra: più che un SUV tradizionale, si avvicina maggiormente all’idea di una granturismo rialzata. La parentela con Lamborghini Urus o Aston Martin DBX è più teorica che pratica, quindi: come giusto che sia per una Ferrari, Purosangue fa storia a sé.

Nuove foto spia di Ferrari Purosangue 2022

MOTORI Al momento si parla di due possibili motorizzazioni per il nuovo modello di Maranello: un V12 aspirato (forse uno degli ultimi, visti i tempi che corrono), possibilmente con un sistema mild-hybrid a 48V, e un powertrain ibrido plug-in che riprende quello della 296 GTB. Non è esclusa l’ipotesi di un terzo motore elettrificato, su base V8.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/03/2022