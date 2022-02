Ferrari Purosangue, è l'anno buono. Ecco quando esce (davvero)

La lotta tra hyper SUV sta per raggiungere il punto di ebollizione. Il caso vuole che a pochi giorni dal reveal di Aston Martin DBX707, al momento il SUV di serie più potente al mondo, mentre inoltre Lamborghini è sempre al lavoro su una versione hardcore di Urus, si torni a parlare di Ferrari Purosangue. E una volta tanto, in via ufficiale. Da Maranello, ancora nessun dato tecnico. Ma almeno, abbiamo ora una scadenza che suona realistica. A margine del rapporto sulle vendite del 2021, Ferrari comunica che la produzione di Purosangue inizierà entro la fine del 2022, con prime consegne previste per il 2023. Se tanto mi da tanto, la world premiere non dovrebbe tardare oltre l'autunno 2022.

Ferrari Purosangue, il debutto si avvicina

SUV O CROSSOWAGON? Riferimenti temporali a parte, sul primo SUV del Cavallino a circolare sono ancora i soliti rumor degli ultimi mesi, suffragati dai soliti scatti di rapina. Purosangue destinato a somigliare più a una Granturismo rialzata, che non a un crossover vero e proprio. Ma proprio la sua scarsa altezza da terra ne favorirà le prestazioni eccezionali, sia in linea retta che in curva. Ci si aspetta inoltre che Purosangue sia basata sulla stessa architettura scalabile di Ferrari Roma, con l'aggiunta di un sistema di trazione integrale. Oltre al V8 (o il V6 elettrificato?), si vocifera della possibilità che sotto il cofano trovi residenza anche un V12. Che non ci stupiremmo se - anche grazie all'aiuto della tecnologia ibrida - oltrepassasse di slancio gli 800 cavalli, battendo comodamente qualsiasi altro SUV sul mercato in questo momento. Appuntamento alle prossime rivelazioni: si spera, a breve.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/02/2022