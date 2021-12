Ferrari Purosangue, il SUV del Cavallino Rampante va al trotto

Continuano i test su strada, alle porte di casa: è stato infatti pizzicato a Maranello (lungo la via Michele Alboreto) il prototipo della nuova Ferrari Purosangue, il primo SUV del Cavallino Rampante che dovrebbe essere svelato il prossimo anno.

Ferrari Purosangue: le nuove foto spia. Visuale frontale

È QUELLO GIUSTO Definirlo “camuffato” è un eufemismo: solo una buona dose di immaginazione può far immaginare quel che si nasconde sotto le enormi imbottiture, teli e protezioni del muletto fotografato nei giorni scorsi. Meglio comunque dell’esemplare sorpreso in video qualche mese fa, che montava il corpo vettura della Maserati Levante. E questo ci permette di trarre qualche prima conclusione.

Ferrari Purosangue: le nuove foto spia. Visuale laterale

SEI BASSA. BASSISSIMA Innanzitutto l’altezza da terra non è molta, a sottolineare che la vera vocazione della Purosangue sarà l’asfalto (magari della pista) più che lo sterrato. Diversamente da quanto visto su altre SUV di lusso come Lamborghini Urus o Aston Martin DBX, insomma, potremmo trovarci di fronte a una granturismo a ruote alte più che a una Sport Utility vera e propria.

Ferrari Purosangue: le nuove foto spia. Visuale di 3/4 posteriore

I MOTORI Al momento sono attesi almeno due motori per questa nuova Purosangue: il V12 aspirato (che potrebbe anche montare un sistema mild-hybrid a 48V) e un powertrain ibrido plug-in. Potrebbe essere il V8 della SF90 (che sulla sportiva è montato in posizione centrale), oppure il V6 della 296 GTB.

Ferrari Purosangue: le nuove foto spia. Visuale posteriore

ARRIVERÀ ANCHE ELETTRICA Ferrari Purosangue è sviluppata su una piattaforma del tutto nuova, già pronta - così assicurano i bene informati - per auto 100% elettriche. Non stupiamoci insomma se in un futuro non troppo lontano vedremo spuntare anche una versione EV, se non addirittura un modello del tutto nuovo solo a batteria.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/12/2021