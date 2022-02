Ferrari Purosangue, gli scatti rubati: è la versione definitiva?

Circolano in rete le prime immagini del SUV Ferrari senza camouflage. Ecco quale aspetto per frontale e vista posteriore

Ai giorni nostri, ai tempi cioè del web e soprattutto di network sociali mai così ''aggressivi'', tenere un segreto è impresa disperata. Ne sa qualcosa anche Ferrari Purosangue: due immagini dell'attesissima erede di GTC4 Lusso ora sfondano le recinzioni della fabbrica di Maranello e fanno il giro della rete.



HERITAGE Pubblicate dal magazine spagnolo CocheSpias sul suo profilo Instagram, le foto ''leaked'' dallo stabilimento mostrano la parte anteriore e posteriore dell'auto. Due scatti parziali, ma dai quali già si possono apprezzare alcuni dettagli chiave del design. Dettagli che subiscono l'influenza di altri modelli Ferrari.

TUTTE LE STRADE... I fari sembrano essere un'interpretazione ancora più drammatica delle unità che equipaggiano Ferrari Roma GT, con un taglio che si estende dal coperchio motore, per convergere verso il centro del musetto. Il cofano stesso assume la caratteristica forma a conchiglia, mentre la griglia spalancata è posizionata molto in basso.

SFIANCATA Da segnalare anche lo scudetto Ferrari sui parafanghi anteriori (di serie o più probabilmente in opzione) e la parte inferiore della portiera pesantemente scolpita, con le minigonne laterali che si curvano verso il centro della fiancata, dissimulando così in modo efficace parte della massa visiva della vettura.



296 GTB DOCET Come appreso in passato da numerosi rullini di foto spia, la parte posteriore di Ferrari Purosangue adotta scarichi quadrupli e un diffusore, per la verità non sovradimensionato. Completano l'identikit le prese d'aria dietro le ruote posteriori e i gruppi ottici di coda simili a quelli dell'ibrida 296 GTB.

COUNTDOWN Il primo Ferrari Utility Vehicle sarà svelato in forma integrale entro fine 2022, per poi entrare in produzione nel 2023. Sul suo volto e sul suo ''lato B'', ora abbiamo un'idea meno generica.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/02/2022