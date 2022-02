Ferrari 296 GTB Argento Siracusa, l'ibrido sposa il barocco

Un album a colori, un trattato di storia dell'arte per ciascun colore. Con la squisita tinta Argento Siracusa, Ferrari svela la quinta e ultima opzione di vernice esterna introdotta per celebrare il 10° anniversario del primo celebre viaggio su strada della Ferrari Cavalcade. Un omaggio, questa volta, a un prezioso patrimonio del Mezzogiorno.

SCULTOREO Il particolare colore che riveste Ferrari 296 GTB (vedi foto di cover), ma anche 812 Competizione (vedi sopra), 812 Competizione A (vedi sotto), SF90 Stradale e SF90 Spider, prende il nome dalla destinazione finale della Cavalcata 2014: ''Le tonalità argento e oro - spiegano dal reparto Ferrari Tailor Made - ricordano il modo in cui la luce del sole cade sull'architettura barocca e marmorea delle città d'arte italiane''.

PATRIOTTISMO Oltre all'esclusiva vernice stessa, ciascuno dei cinque modelli viene raffigurato con grandi adesivi ''39'' sulle portiere, nonché - sulle edizioni destinate agli USA - una decalcomania della bandiera americana sulla portiera del conducente e una bandiera italiana sulla portiera lato passeggero. In contrasto col colore principale, accenti bianchi attraversano il cofano, i telai dei finestrini e gli spoiler del labbro posteriore.

5 SFUMATORE DI ROSSE L'Argento Sicuracusa completa così una collezione, quella dedicata ai 10 anni di Ferrari Cavalcade, che nelle ultime settimane già aveva espresso capolavori cromatici come il Verde Volterra, ispirato ai toni profondi della Toscana, il Rosso Taormina, tonalità ''terrosa'' come le pendici laviche dell'Etna, il Bianco Courmayeur, glaciale come la vetta del Monte Bianco, infine il Blu Capri, intenso come le profondità del Mar Tirreno.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/02/2022