Quanto costa il modellino della Ferrari 296 GTB? Indovina...

La Ferrari 296 GTB by Amalgam è un modellino in scala 1:8 che sembra vero tant'è curato nei dettagli. E costa moltissimo

Quando si parla di Amalgam lo sappiamo già, anche i modellini raggiungono cifre paragonabili alle automobili vere. Quelli del prestigioso marchio inglese, dopotutto, sono autentici gioielli e come tali li fanno pagare. L'ultima creazione è la strabiliante replica della Ferrari 296 GTB in scala 1:8, realizzata in serie limitata a 199 unità. Quanto costa? 12.053 euro.

Amalgam Ferrari 296 GTB: prego, si accomodi

C'È LO ZAMPINO DI MARANELLO Il prezzo non stupisce più di tanto se consideriamo la Ferrari in scala come un'opera d'arte. Ogni esemplare richiede 300 ore per essere assemblato da un team di esperti ''meccanici''; il lavoro di sviluppo per arrivare al prodotto finito ha richiesto 3.000 ore e il modello è costituito da migliaia di parti, alcune delle quali ottenute dal pieno, lavorando il metallo tramite macchine a controllo numerico: sfruttando disegni CAD originali e utilizzando i codici e le specifiche della vernice ufficiale Ferrari.

Amalgam Ferrari 296 GTB: i sedili

ARRIVERÀ L'ENTRY LEVEL Guardando le foto è facile scambiare il modello per la 296 GTB vera (qui l'articolo), tale è il dettaglio della riproduzione. E per gli incontentabili, Amalgam offre l'opzione di modelli su misura, che i clienti possono far realizzare per replicare fedelmente la Ferrari che hanno in garage. Alcuni di queste riproduzioni, lunghe 57 cm, sono esposte nelle concessionarie europee del Cavallino. E per chi è fan del Marchio, ma vuole spendere meno, è in preparazione una versione in scala 1:12 che dovrebbe avere un costo più basso. Godetevi la gallery!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/02/2022