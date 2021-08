MODELLINI PREMIUM Anche tra i produttori di modellini di automobili ci sono marchi premium, con prodotti di altissima qualità e prezzi ugualmente importanti. Uno dei più famosi e apprezzati dai collezionisti di tutto il mondo è Amalgam, che vi abbiamo raccontato qualche tempo fa in un nostro speciale.

24 ORE DI LE MANS Nei giorni scorsi Amalgam Collection ha presentato la sua nuova serie di modellini dedicata alla 24 Ore di Le Mans, e che apre le danze con la Ford GT40 che ha vinto la prestigiosa competizione nel 1969 (come ben racconta il film Ford vs. Ferrari). Per la realizzazione di questa nuova collezione Amalgam ha collaborato con l’Automobile Club de l'Ouest (ACO), la società che organizza la 24 Ore di Le Mans. Nei prossimi mesi arriveranno altre auto storiche di Aston Martin, Audi, Bugatti, Ferrari, Ford, Jaguar, McLaren e Porsche, dagli anni Trenta ai giorni nostri.

PREZZI DA CAPOGIRO I modellini sono disponibili in scala 1:8 o 1:18, con prezzi che variano in maniera importante in base alla dimensione e alla lavorazione: i modellini “puliti” in scala 1:18 partono da 832 euro, mentre quelli più grandi in scala 1:8 hanno cifre che oscillano tra i novemila e gli oltre diciassettemila euro per la Porsche 917K con livrea Martini Racing che ha vinto nel 1971 e la Jaguar E-Type del 1963. La Ferrari 330 P4 del 1967 in scala 1:18 con i segni della corsa sulla carrozzeria costa ''solo'' 1.353 euro.

LAVORO CERTOSINO Ogni modello è ricreato con una cura semplicemente impressionante, una qualità stratosferica, partendo dalle foto dell’epoca, utilizzando le auto originali (o anche alcuni pezzi) come riferimento. I modelli più costosi riportano anche i danni e l’usura accumulatisi nel corso della gara, sfruttando immagini e video d’archivio.