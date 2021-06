COUNTDOWN Il gran giorno è arrivato. Il giorno in cui Ferrari toglie i veli alla sua nuova supercar stradale (e non sarà una supercar qualsiasi...). Un'auto della quale sino ad oggi si è solo rumoreggiato, un'auto spiata clandestinamente e un po' morbosamente. In definitiva, un'auto sino ad oggi ancora avvolta dal mistero, internamente individuata dalla sigla F171 e momentaneamente battezzata - da community di appassionati e da addetti ai lavori - col nomignolo Ferrari V6 Hybrid. Le coordinate per assistere in diretta alla cerimonia della world premiere sono le ore 14.30 di oggi giovedì 24 giugno 2021, esattamente qui, su questa pagina. Clicca Play qui sotto, all'ora X.

6 SOLO TU In diretta streaming da Maranello, oggi dunque si alza il sipario una volta per tutte sulla prima Ferrari, dopo decenni, ad adottare - stando ai rumor - un propulsore V6, anziché un V8 o un V12. Col compito di rompere il ghiaccio con l'elettrificazione già svolto due anni fa da SF90 Stradale, prima Ferrari ibrida plug-in di sempre, su nuova Ferrari V6 Hybrid (con ogni probabilità, sempre di natura ibrida ricaricabile) è dunque il frazionamento del motore termico, il motivo di maggior curiosità. Quale origine? Quali valori? E in che modo si combinerà con il sistema elettrico? Appuntamento alle 14.30, quando finalmente il mondo conoscerà il nome (Dino?) il design, le prestazioni e soprattutto, la tecnologia di una delle Ferrari - questo è certo - più rivoluzionarie di ogni tempo.