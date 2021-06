REVEAL - PARTE II Dopo aver tolto i veli alla 812 Competizione ad aprile, Ferrari si prepara alla rivelazione di un'auto completamente diversa. Nome in codice: F171, la ''Baby Ferrari'' sarà presentata in anteprima il 24 giugno. Con un V6 ad alimentazione forzata, e con l'aiutone della tecnologia ibrida plug-in. Sotto, un video teaser dal canale YouTube Ferrari per scaldare l'atmosfera.

ARTURA NEL MIRINO L'erede spirituale della serie Dino degli anni '60 e '70 adotterà dunque un propulsore, per il Cavallino Rampante, completamente nuovo. Un'unità la quale - al netto della controparte elettrica ricaricabile, dovrebbe esprimere una cilindrata di 3,0 litri e produrre 590 cavalli. Numeri inconfondibilmente simili a un'altra supercar: esatto, numeri simili a quelli di McLaren Artura.

SEGNALI DAL FUTURO I rumor anticipano come il V6 avrà un angolo di 120 gradi tra le bancate dei cilindri: bizzarro solo a prima vista, visto che un V6 a scoppio uniforme fa esplodere un cilindro per ogni rotazione di 120 gradi dell'albero motore. Ma la sola combustione interna non basta a rendere la F171 così speciale: la ciliegina sulla torta della Ferrari ancora senza nome arriva sotto le spoglie di un motore elettrico, molto probabilmente collegato a un sistema plug-in piuttosto che a una configurazione ibrida tradizionale, così da raggiungere una potenza di sistema di oltre 700 cavalli, ma anche per marciare tra i 25 e i 30 chilometri in modalità completamente elettrica. Bocche cucite infine, per quanto riguarda il prezzo di partenza. Per il dossier completo, non resta che pazientare ancora qualche giorno.