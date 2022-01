Supercar più bella dell'anno? Ferrari Daytona SP3 vince a mani basse

AND THE WINNER IS… Dal 1987 il Festival Automobile International premia “i progetti automobilistici più belli e all'avanguardia dell'anno” in varie categorie. Modelli che hanno tutto il potenziale per lasciare un segno nel futuro dell’auto e che sono riconosciuti come esempi per design o tecnologia innovativi. E quest'anno, l’Italia è stata protagonista nella categoria delle supercar più belle grazie alla straordinaria Ferrari Daytona SP3 che si è aggiudicata il premio con il massimo dei voti, praticamente un plebiscito. Le regole impongono che i veicoli di questa categoria abbiano un prezzo superiore a 60.000 euro, qualcosa che la SP3, con i suoi due milioni abbondanti non ha problemi a superare. Ma, oltre alla bellissima supercar del Cavallino, anche il capo del design di Ferrari, Flavio Manzoni, è stato premiato per il suo autorevole impegno nel settore automobilistico. “Questi due importanti riconoscimenti sono una prova indiscutibile dei livelli di qualità ed eccellenza raggiunti dal Centro Stile Ferrari, che ho il privilegio di guidare, e della sofisticata ricerca formale svolta sulla Ferrari Daytona SP3”, ha affermato Manzoni.

Supercar più bella dell'anno: vince la Ferrari Daytona SP3LA PEUGEOT PER IL WEC Ma il concorso non si è fermato qui e a conquistare il primo posto nell'ambita categoria delle “hypercar più belle” è stata la francese Peugeot. I giudici sono rimasti particolarmente colpiti dalla 9X8, un prototipo destinato a debuttare nel FIA World Endurance Championship (WEC) nel 2022. Nonostante il suo design tanto aggressivo, la 9X8 rimane fedele al linguaggio stilistico del marchio, con le caratteristiche tre barre a LED verticali delle luci anteriori e un profilo elegante pur con fianchi pronunciati. Il Direttore del Design di Peugeot, Matthias Hossann, ha affermato che vincere il premio è un momento di grande orgoglio: “È un riconoscimento al lavoro dei team Design e Peugeot Sport, che hanno lavorato insieme a questo progetto. L’interazione con il team Peugeot Sport è stato eccezionale, sia a livello tecnico sia umano”.

Hypercar più bella dell'anno: vince la Peugeot 9X8

LA PIÙ BELLA FRA LE “NORMALI” Ma restando al di là delle Alpi, un'altra Casa francese si è aggiudicata un premio importante, ovvero quello di “auto più bella”. Parliamo di DS, che con il suo nuovo crossover DS 4 ha battuto la concorrenza. Un design originale, dove spigoli e tratti più smussati si fondono fra loro, ha messo d’accordo tutti e l’auto si è piazzata sul gradino più alto del podio. “Questo premio per l'auto più bella dell'anno è una ricompensa per le donne e gli uomini che hanno plasmato la DS 4, ben oltre il team del DS Design Studio Paris”, ha affermato Thierry Metroz, Design Director di DS. “La forma è unica nel segmento con proporzioni mai viste. La linea è atletica, molto muscolosa, compatta e poggia su ruote molto grandi. Si rivela allo stesso tempo aerodinamica, efficiente e carismatica”. Questa non è la prima volta che DS viene premiata, la casa automobilistica ottiene un premio quasi ogni anno per i numerosi eventi passati. L'anno scorso, il suo concept DS Aero Sport Lounge ha ricevuto il premio “concept car più bella”.

Auto più bella dell'anno: vince la DS 4UN’ALTRA FRANCESE, QUESTA VOLTA ELETTRICA Quest'anno, tuttavia, è stata Renault a vincere nella classe delle “concept car”, con la sua deliziosa Renault 5 Prototype, che ha trovato facilmente il favore della giuria. L' auto 100% elettrica prende in prestito lo stile, ma non solo, dall’iconico modello originale degli anni '70 e '80. I tocchi retrò includono la forma piuttosto squadrata, il profilo a cuneo e il frontale quasi verticale, proprio come il modello di cinquant’anni fa

Concept Car più bella dell'anno: vince la Renault 5 Prototype elettricaDA RENAULT TANTE NOVITÀ ENTRO IL 2030 Renault e i suoi partner Nissan e Mitsubishi hanno recentemente annunciato i loro piani per offrire 35 veicoli elettrificati entro il 2030. Se il concept è tra questi, speriamo davvero che l'iconica berlina francese torni in produzione con uno stile simile.

