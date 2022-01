Dai freni della Peugeot 9X8 Hybrid nasce un orologio davvero esclusivo

Quando si tratta di creare oggetti originali ed esclusivi il mondo dell'alta orologeria è sempre in prima fila. L'ultima novità è il Lorige BL-Endurance, che verrà prodotto in soli 24 esemplari: coincidenze? Non credo. Anzi, certamente no. Il nocciolo della questione è che questo orologio viene realizzato utilizzando per la cassa le pastiglie freno della Peugeot 9X8 Hybrid, la hypercar con cui la Casa Francese competerà nel WEC a partire dal 2022 e cercherà di aggiudicarsi il trofeo alla 24 Ore di Le Mans. Visto che il numero 24 non è messo lì per caso?

La Peugeot 9X8 Hybrid

I MATERIALI Il processo di sviluppo di questo nuovo segnatempo ha richiesto più di due anni. Il BL-Endurance ha dovuto superare una serie di test per l'approvazione del carbonio ritrattato impiegato nella fabbricazione e per garantire l'affidabilità del calibro meccanico LOR-PR01. Tutti i componenti, compresa la lunetta in titanio grado 5 e le viti a vista, hanno una finitura sabbiata: in nuance con la cassa, che ha struttura monoblocco e misura 51,6 x 43,6 mm.

La cassa monoblocco del Lorige BL-Endurance

LA TECNICA Le iniziali ''BL'' stanno per ''Brake Late'' e ricordano le origini del materiale impiegato. Che non è vergine, ricavato da ricambi presi da uno scaffale, ma da placchette usate: sottoposte alle ripetute frenate dei piloti durante la fase di sviluppo del prototipo a quattro ruote. Il meccanismo LOR-PR01 batte a 28.800 VpH e la riserva di carica di quasi due giorni è mostrata sul quadrante con una sorta di indicatore del livello del carburante. Il cinturino è in gomma vulcanizzata nera. Il prezzo non è stato comunicato, ma vista la tiratura limitatissima c'è da aspettarsi la massima esclusività.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/01/2022