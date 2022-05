Come suona il V12 del SUV Ferrari Purosangue? Il video

Alzate il volume: il sound del SUV Ferrari Purosangue in video

Le ultime notizie vogliono il SUV Ferrari Purosangue disponibile già al lancio con un motore V12 aspirato, in continuità con la tradizione e per la gioia degli appassionati. L'ultimo video spia del famoso spotter Varryx, attivo alle porte del quartier generale del Cavallino a Maranello, permettono di apprezzare il sound di un muletto, che secondo l'Autore è proprio motorizzato col V12.

È LUI O NON È LUI? In prima battuta il timbro ai bassi regimi appare ruvido e gorgogliante. Tanto che ad alcuni potrebbe pure venire il dubbio che il frazionamento non sia quello indicato. Invece è proprio lui: basta confrontare le timbriche con quelle della Ferrari 812 Superfast nel nostro video, che appunto canta grazie al noto V12, e con quelle della Ferrari Portofino M che ha invece un V8 biturbo. Nessun dubbio, insomma, che anche la Ferrari formato SUV si farà riconoscere già dalla voce.

SUV Ferrari Purosangue, il posteriore

AL TOP DELLA CATEGORIA Le specifiche tecniche del V12 della Purosangue non sono state ancora confermate, ma sarà probabilmente molto simile all'unità da 6,5 ​​litri della 812 Superfast, anche se ottimizzata per adattarsi meglio al SUV. Dato che il V12 della Ferrari può produrre comodamente oltre 800 CV, sembra inevitabile che la Purosangue supererà facilmente l'attuale Lamborghini Urus (qui l'anteprima sul restyling), per ora limitata a 650 CV.

SUV Ferrari Purosangue, vista laterale

PUROSANGUE PLUG-IN HYBRID Oltre alla versione V12, la Purosangue potrebbe ereditare altre motorizzazioni dagli altri modelli in gamma. In particolare, sembra promettente il V6 plug-in hybrid da 2,9 litri della Ferrari 296 GTB (qui il nostro cortometraggio d'autore), che mette già sul piatto 830 CV. Quanto basta per posizionarsi ai vertici tra i super SUV. Ferrari Purosangue dovrebbe svelarsi completamente entro la fine dell'anno e arrivare nelle mani dei primi clienti - presumibilmente - all'inizio del 2023. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/05/2022