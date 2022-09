Ouch! Qualcuno ha davvero sognato una Ferrari Purosangue pick-up

Tutti ormai conosciamo X-Tomi Design, un artista esperto nella grafica computerizzata che propone rendering di altissimo livello: di auto che non ci sono ancora o che non ci saranno mai. Alla seconda categoria appartiene - almeno lo speriamo proprio - la Ferrari Purosangue in versione pick-up, derivata dall'ultima creazione del Cavallino. Eliminati i sedili posteriori e le caratteristiche porte con apertura controvento, un cassone prende il posto dei passeggeri, alla ricerca di una maggiore praticità per un mezzo che diventa quasi - rabbrividiamo! - un'auto da cantiere. Perfetta per trasportare mattoni alla svelta, con il suo V12 aspirato da 725 CV (qui il nostro servizio sulla vera Ferrari Purosangue vista dal vivo).

CHIAMALE, SE VUOI, PROVOCAZIONI Diciamolo, l'idea di una Purosangue col cassone è fin troppo irriverente. Ai limiti della blasfemia. Ed è forse per concedere un po' di sollievo alle nostre povere coronarie che X-Tomi Design si è cimentato anche in un'altra possibile reinterpretazione della Ferrari a quattro posti: una modifica che ha proposto sulla sua pagina di Facebook e che fa diventare la Rossa a trazione integrale una shooting brake a tre porte. Quasi un'ipertrofica hot-hatch. La potete vedere qui sotto.

MENO LA TOCCHI E MEGLIO È Premesso che anche questa seconda ipotesi finirebbe per vanificare gli sforzi del Centro Stile Ferrari, che sotto la guida di Flavio Manzoni ha vestito in maniera magistrale le forme e i volumi di una Ferrari fuori dagli schemi, la Purosangue a 3 porte ha almeno il pregio di essere bella. Forse perché gli interventi sul disegno originale sono più rispettosi. Voi che ne dite?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/09/2022