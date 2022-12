Ferrari SF90 Versione Speciale: la supercar di Maranello mostra il suo potenziale (Video)

LO SVILUPPO DELLA SUPERCAR PHEV PROCEDE Non è un segreto che Ferrari stia collaudando alcuni prototipi di SF90 più performante rispetto al modello standard. Nei mesi scorsi li abbiamo visti girare più volte in strada e, a poco a poco, ne scopriamo i dettagli. Detto che la “super” supercar di Maranello è in piena fase evolutiva, ricordiamo che il modello di serie è già una delle auto più potenti e veloci sul mercato con i suoi 1.000 CV di potenza elettrificata, ma ciò non ha impedito al costruttore italiano di preparare una variante ancora più high performance. L’ultimo avvistamento è avvenuto nei gironi scorsi, quando un muletto molto meno mimetizzato di quelli visti finora ha varcato i cancelli della pista di Fiorano. Purtroppo, sappiamo ancora poco sulle sue caratteristiche tecniche, ma confermiamo che il ballottaggio sul nome è ristretto a Ferrari SF90 VS o SF90 Versione Speciale. Guardiamo il video pubblicato sul canale YouTube di Varryx per scoprire quali novità troviamo a bordo della supercar del Cavallino Rampante.

AERODINAMICA PIÙ SPINTA A distinguere immediatamente questo prototipo dall'attuale SF90 è il camuffamento sulla fascia anteriore, che sembra sfoggiare uno splitter più pronunciato per migliorare i flussi aerodinamici. A eccezione di alcuni nastri adesivi e strumenti per i collaudi, la porzione posteriore di questo prototipo appare invariata. Tuttavia, questo non accadrà sul modello di produzione poiché sono previste varie modifiche aerodinamiche sulla coda della futura supercar ibrida.

Ferrari SF90 Versione Speciale: i prototipi della supercar immortalati durante i collaudiANCHE IL MOTORE SI EVOLVE A Maranello apporteranno inevitabilmente alcuni aggiornamenti al propulsore della SF90 per renderlo ancora più performante. L'entità di questi cambiamenti rimane un mistero, ma sembra probabile che aumenteranno leggermente i valori di potenza e coppia. Quindi, l'auto potrebbe superare l’attuale potenza complessiva del suo V8 plug-in hybrid (780 CV dal motore endotermico e 220 CV dai tre motori elettrici). Un utilizzo più ampio della fibra di carbonio dovrebbe anche aiutare l'auto a perdere peso, migliorando ulteriormente le sue prestazioni. Non è ancora noto quando la Ferrari SF90 Versione Speciale sarà pronta per la produzione, ma l’ipotesi più accreditata è che il debutto è previsto per il prossimo anno.

