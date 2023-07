Tesla Model S Plaid: più che lo "0-100" è lo... "0-300". Il video POV

Che effetto fa raggiungere i 300 all'ora in full electric in poco più di 16 secondi? Il test di AutoTopNL sulle Autobahn tedesche

La sua straordinaria velocità massima di 320 km/h è stata a lungo soltanto propagandata, da qualche tempo Tesla Model S Plaid circola invece a briglie sciolte: via le limitazioni, ora può esprimere tutta la sua esplosività (ove consentito). E che sapore ha raggiungere i 300 all'ora a bordo di una super sedan elettrica? Un assaggio lo offre il video registrato dai tester olandesi di AutoTopNL, che Tesla Model S Plaid l'hanno portata in autobahn, così come in circuito, al Paul Ricard. A voi.

MOTO PERPETUO Quel che forse più impressiona di Model S Plaid, che ricordiamo essere azionata non da due, ma tre motori elettrici, che combinano 1.020 CV di potenza e 1.423 Nm di coppia (con modalità di lancio Cheetah attiva, può schizzare da 0 a 60 mph, o 0-96 km/h, in appena 1,99 secondi), è che la sua accelerazione non inizia a diminuire nemmeno una volta superate le tre cifre. Come mostra il video ''point of view'', la velocità continua a crescere ad un ritmo forsennato anche dopo i 100 km/h. E dopo i 200 km/h. E dopo i 300 km/h. Ehi, dove vai?

Tesla Model S Plaid, regina di accelerazione 0-100 (YouTube / AutoTopNL)

0-100-200-300 KM/H Nel video di AutoTopNL, la Model Plaid registrato un tempo 0-100 km/h di 2,56 secondi. L'auto quindi passata da 100 km/h a 200 km/h in soli 4,27 secondi, prima di completare il quarto di miglio in 9,62 secondi. Lo sprint da 200 km/h a 300 km/h richiede appena 9,38 secondi, mentre la top speed misurata dal GPS è di 324 km/h. Ciò significa che l'auto è in grado di lanciarsi da 0 a 300 km/h in 16,21 secondi, per di più su asfalto autostradale, non da pista. Per fare un paragone, Mercedes-AMG One (ibrida con motore F1) può raggiungere i 300 km/h da ferma in 15,6 secondi. A quando la resa dei conti vis-à-vis?

Il tachimetro segna 328 km/h. Dopo poco più di 16 secondi... (YouTube / AutoTopNL)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/07/2023