Sinuosa, elegante e sportiva: BYD Han, la rivale di Tesla Model S

Trazione integrale, 517 CV e uno zero-cento in meno di 4 secondi. La berlina elettrica cinese si fa notare, e non solo nel look

Dopo Atto 3, il SUV medio di cui trovate qui le prime impressioni di guida, il secondo modello di BYD che ho avuto modo di provare durante l’evento stampa organizzato dalla casa cinese nelle Langhe è la Han: una berlina sportiva di segmento E, che per finiture e prestazioni si posiziona nel ristretto gruppo che comprende Mercedes EQE, la nuova BMW Serie 5 e Tesla Model S. Andiamo a conoscerla più da vicino!

Primo contatto con BYD Han, visuale dall'alto

Lunga cinque metri, larga un metro e novanta e con un passo che sfiora i 3 metri, la Han ha una linea decisamente sinuosa e aerodinamica, con il tetto discendente che la fa quasi sembrare una coupé. Il risultato è un Cx di soli 0,23. Il muso mantiene il family feeling con la Dragon Face vista anche su Atto 3, e lungo la carrozzeria troviamo tanti dettagli color argento e altri di colore nero lucido sui paraurti davanti e dietro. Di grande impatto le maniglie a scomparsa, mentre il dettaglio nel montante posteriore ricorda un po’ troppo la Ford Mustang.

Primo contatto con BYD Han, un dettaglio che ricorda la Mustang

ANIMA SPORTIVA Anche solo a vederla da fuori, ci sono almeno due dettagli che svelano l’anima sportiva della Han: sotto i cerchi da 19” diamantati troviamo infatti dischi autoventilanti e perforati con pinze sportive Brembo (e tecnologia Bosch). Sul portellone posteriore, sotto il nome Han, che è quello di una storica dinastia cinese, troviamo la scritta 3,9s, che altro non è se il tempo dello “zerocento”.

Primo contatto con BYD Han, gli interni

Salgo a bordo della Han e mi ritrovo un abitacolo sontuoso, con pellami e materiali curati ovunque, e imbottiture da berlinona inglese su pelle Nappa traforata. Le plastiche nella parte bassa sono rigide, come però accade su tante altre auto, anche di marchi ben più blasonati, ma la qualità percepita a bordo è davvero tanta.

Primo contatto con BYD Han, imbottiture di gran pregio

TI GUARDA SEMPRE I sedili sportivi con i poggiatesta integrati sono comodi, i fianchetti non troppo pronunciati ma contenitivi anche per le taglie forti come la mia. Bella la luce ambientale di diversi colori personalizzabili, anche se trovo un po’ pacchiana quella proiettata nella plancia, davanti al passeggero. Buffa la telecamera interna, puntata verso l’abitacolo, per registrare video e foto di chi sta seduto in auto. Se non altro, c’è uno sportellino che la copre per la privacy.

Primo contatto con BYD Han, la telecamera che inquadra l'abitacolo

VIAGGI IN PRIMA Da buona limousine, se davanti si viaggia comodi, dietro ancora di più: i sedili posteriori sono morbidissimi, riscaldati e ventilati come quelli anteriori, regolabili elettricamente nell’inclinazione e con un pavimento piatto. Immancabile il bracciolo centrale posteriore con uno schermo touch da 7” integrato da cui controllare musica, riscaldamento dei sedili, temperatura del climatizzatore e tetto elettrico.

Primo contatto con BYD Han, la console centrale

NIENTE VALIGIONI La Han è un’auto per chi ama viaggiare, ma ama viaggiare leggero. Il bagagliaio posteriore ha infatti una capacità di soli 410 litri, e la carrozzeria a tre volumi (con la bocca di carico piccola e infossata) non lo rendono particolarmente pratico. A peggiorare le cose, almeno sotto questo punto di vista, il fatto che gli schienali dei sedili posteriori non si possono abbassare per aumentare lo spazio a disposizione.

La trazione è integrale con un motore elettrico per asse, ma occhio ai numeri: la potenza combinata è di 380 kW, ossia 517 CV, 700 i Nm di coppia massima. La velocità di punta è limitata a 180 km/h e lo scatto da 0 a 100 km/h, come dicevo, si copre in 3,9 secondi.

Primo contatto con BYD Han, handling da vera sportiva

BATTERIA La blade battery sotto il pianale ha una capacità lorda di 85 kWh, per un’autonomia dichiarata di 521 km. Verificheremo in un test di lunga durata l’effettiva percorrenza. La ricarica in corrente continua accetta potenze fino a 120 kW, ed è disponibile di serie la funzione V2L per trasformare la Han in un generatore di corrente con potenza di 3 kW in uscita.

GUIDA SPORTIVA L’accelerazione è davvero bruciante, ma non mi sarei aspettato niente di diverso, così come la potenza a disposizione sotto l’acceleratore, che pare non finire mai. La modalità Eco (che affianca la Normal e la Sport) rende la guida un po’ più fluida, ma lascia sempre tutta la coppia disponibile.

Primo contatto con BYD Han, 512 km di autonomia dichiarata

CAMBIA PELLE La Han non è un peso piuma (2250 kg) ma le sospensioni adattive hanno una taratura morbida. Si viaggia sul velluto, grazie anche a una insonorizzazione da berlina tedesca che fa apprezzare l’impianto stereo Dynaudio assolutamente all’altezza. Al comfort di guidatore e passeggeri contribuisce anche la scelta delle ruote da 19”, eleganti il giusto senza risultare troppo rigide sullo sconnesso. Lo scotto da pagare, almeno in modalità normal, è che nei cambi di direzione rapidi la macchina tende un po’ a imbarcarsi. Basta inserire la modalità Sport, però, e la musica cambia: le sospensioni adattive si irrigidiscono, l’elettronica rende ogni comando più pronto, e la Han sfodera una grinta e un handling da prima della classe.

Primo contatto con BYD Han, dischi e pinze Brembo

La BYD Han è disponibile in un unico allestimento, Executive, venduto a 70.940 euro. L’unica variabile che incide sul prezzo è la scelta del colore, tra i cinque disponibili: Space Black, Time Grey, Snow White, AI Blue ed Emperor Red. Per il resto, fedele alla filosofia di auto premium accessibile, la Han è full optional: cerchi da 19”, tetto panoramico, sedili elettrici con memoria per il guidatore, rivestimenti in pelle Nappa, caricatore wireless per lo smartphone, luce ambientale multicolore, filtro anti PM2.5, pompa di calore, schermo centrale da 15,6”, impianto audio con 12 casse, schermo per i passeggeri posteriori da 7”, suite completa di ADAS per la guida assistita di livello 2.

Dimensioni 4.995 x 1.910 x 1.495 mm Passo 2.920 mm Peso 2.250 kg Motore Elettrici sincroni a magneti permanenti Trazione Integrale Potenza 380 kW / 517 CV Coppia 700 Nm Velocità massima 180 km/h Accelerazione 0-100 km/h 3,9 secondi Diametro di sterzata 12,3 metri Capacità bagagliaio 410 litri Batteria 85 kWh Autonomia 521 km (WLTP combinato) Consumo 18,5 kWh/100 km Ricarica AC 11 kW Ricarica DC 120 kW Prezzo 70.940 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/06/2023