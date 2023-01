Volante o cloche? Le novità di Tesla Model S e Model X

Se i 1.020 e passa CV dei modelli Plaid di Tesla Model S e Model X vi sembrano un po’ troppi, da oggi è possibile ordinare le versioni “tranquille”, con due motori e trazione integrale.

Tesla Model S Dual Motor AWD: visuale di 3/4 anteriore

PRESTAZIONI Oltre alle novità estetiche e in abitacolo condivise con le versioni Plaid, i modelli top di gamma Model S e Model X si arricchiscono della versione Dual Motor a trazione integrale. Diversamente dai modelli Plaid, che montano tre motori per oltre 1.020 CV di potenza complessiva, queste nuove varianti ne prevedono uno per asse, mantenendo comunque prestazioni di tutto rispetto: Model S scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi, che diventano 3,9 nel caso della meno filante Model X. L’autonomia nel ciclo WLTP è rispettivamente di 634 km e 576 km.

Tesla Model X Dual Motor AWD: visuale di 3/4 posteriore

CONFRONTO TRA VERSIONI Ecco una breve scheda tecnica che riepiloga prezzi e differenze di prestazioni tra le due varianti attualmente disponibili di Tesla Model S e Model X (qui la nostra prova su strada).

VEDI ANCHE

Model S Plaid Dual Motor AWD 0-100 km/h 2,1 secondi 3,2 secondi Velocità massima 322 km/h 250 km/h Autonomia 600 km 634 km Prezzo 140.990 euro 115.990 euro Model X Plaid Dual Motor AWD 0-100 km/h 2,6 secondi 3,9 secondi Velocità massima 262 km/h 250 km/h Autonomia 543 km 576 km Prezzo 144.990 euro 124.990 euro

Tesla Model S Dual Motor AWD: il discusso volante yoke

VOLANTE A SCELTA Tra le novità introdotte con l’arrivo di questa nuova variante, anche il “ritorno” del volante rotondo, come opzione gratuita in alternativa al discusso “yoke”, il volante a forma di cloche, in fase di ordine oppure come retrofit per i modelli già acquistati (anche Plaid, prezzo 900 euro). A questo si aggiunge il badge ''T'' del portellone posteriore sostituito dal marchio ''Tesla''. Le versioni Plaid da ora in poi monteranno di serie pinze dei freni rosse.

Tesla Model S Dual Motor AWD: l'abitacolo con il volante yoke

PREZZI Ordinabili da oggi, le versioni Dual Motor AWD di Model S e Model X hanno prezzi rispettivamente di 115.990 euro e 124.990 euro. Consegne previste dalla fine del trimestre.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/01/2023