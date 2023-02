Mercedes EQE 350+, l’ABC del lusso (e del comfort)

L’ultima arrivata non è la più piccola, e non ha certo timori reverenziali nei confronti della sorella maggiore, l’astronave su ruote EQS (qui il video della nostra prova). E visto che a Mercedes piacciono tanto le sigle, questa volta vi racconto com’è andata una lettera alla volta, in ordine quasi alfabetico.

A come AERODINAMICA

Mercedes EQE 350+: quando l'aerodinamica è tutto

Le linee sono affusolate, il muso punta deciso verso il basso, così come il posteriore: Mercedes EQE ha una forma a cuneo disegnata dal vento, e che non a tutti può piacere (a me sì, però). La calandra centrale è chiusa, punteggiata da piccole stelle a tre punte che attorniano l’enorme simbolo Mercedes al centro. Giusto per non correre il rischio di dimenticarsi di che auto si tratta. I cerchi in lega da 20” hanno pannelli in plastica removibili che migliorano il deflusso dell’aria: appesantiscono un po’ la linea, ma ne beneficia l’autonomia. La forma così particolare dell’auto rende complicato percepirne gli ingombri: vengono in soccorso sensori e telecamere perimetrali che aiutano tantissimo in manovra e nel traffico (proiettando le informazioni anche nell’head-up display, optional da 1.281 euro).

B come BERLINA

Mercedes EQE 350+: il frontale aerodinamico

EQE è lunga quasi cinque metri, ma la magia dei designer tedeschi è che non lo diresti mai. Lo spazio a bordo è tanto (il passo supera i 3 metri), si sta comodissimi davanti e si viaggia in prima classe anche dietro. Ottimamente rifinito, il bagagliaio ha una capienza di 430 litri: non sono tantissimi, ma soprattutto sono poco sfruttabili. La soglia di carico è molto alta, e all’interno c’è uno scalino tra bocca di carico e pavimento: portare a casa la spesa è un esercizio di non poco conto. I sedili posteriori si abbattono e permettono di caricare oggetti lunghi, ma il pavimento che si forma non è piatto.

C come COMFORT

Mercedes EQE 350+: i sedili anteriori, con infinite regolazioni elettriche

Il concetto di lusso secondo Mercedes è semplice: entri, metti in moto (si fa per dire) e ti lasci tutto fuori. Le sedute sono morbide, larghe e accoglienti. Volendo, anche ben contenitive: nel mare magnum di tecnologia di EQE c’è la regolazione elettrica dei fianchetti (su richiesta), che si possono allargare o stringere in base alle esigenze di chi guida. I sedili sono riscaldati, ventilati e con il massaggio. Per non farsi mancare niente il climatizzatore con filtro anti-inquinamento è a quattro zone (2.135 euro), con una plancetta touch nel mobile davanti ai sedili posteriori.

D come DINAMICA

Mercedes EQE 350+: una berlina dal comfort eccellente

Con i suoi 292 CV e 565 Nm di coppia il motore elettrico di EQE è potente, ma non quanto altre rivali. Mi è piaciuto soprattutto per la fluidità nell’erogazione: non ha la tendenza a “strappare” in accelerazione, ma prende velocità in maniera naturale, quasi posata. Poi certo, guardi il cruscotto e ti accorgi di andare a 100 all’ora, ma questo è un altro problema. La modalità Sport cambia la risposta del motore, abbassa le sospensioni pneumatiche - di serie - e indurisce lo sterzo: EQE diventa meno docile, quasi fuori posto nel generale aplomb da limousine. Ci pensano le quattro ruote sterzanti a dare stabilità a un mostro da quasi due tonnellate e mezzo, capace di rispondere con prontezza ai cambi di direzione e di non impensierire mai se si schiaccia un po’ di più l’acceleratore. La modalità eco invece strozza il motore, che accelera più lentamente e non permette di superare i 100 km orari. Ottima per chi non vuole esagerare, neanche per sbaglio, ma poco utile.

E come ENERGIA

Mercedes EQE 350+: le ruote da 20''

Mercedes EQE dispone della frenata rigenerativa, che si regola tramite le palette al volante, e serve a recuperare un po’ di carica durante i rallentamenti e in frenata. Al livello più alto è molto incisiva, ci si deve fare l’abitudine. Disabilitandola del tutto, invece, stupisce come EQE proceda per inerzia, quasi fosse su una lastra di ghiaccio. Così facendo, però, si perde uno dei grandi vantaggi delle auto elettriche, quello di sollecitare molto poco i freni meccanici. La guida one pedal non è supportata ufficialmente ma si può comunque avere disabilitando la funzione “creep”, quella che fa procedere lentamente l’auto quando è ferma, e mettendo al massimo la frenata rigenerativa.

F come FAMIGLIARE

Mercedes EQE 350+: pratica e ricca di vani portaoggetti

Magari non per le vacanze, ma per le esigenze quotidiane di una famiglia numerosa la EQE si rivela inaspettatamente pratica: tanti i portaoggetti e tanto lo spazio in abitacolo dalle grandi tasche nelle portiere all’enorme vano “a giorno” sotto la console centrale, con tanto di elastico e due prese USB-C. Il comparto centrale ha due portabicchieri regolabili - che però non trattengono bene le bottigliette - e uno spazio per la ricarica wireless del telefono. Anche qui, due prese USB-C. Largo e ben imbottito il bracciolo centrale, che nasconde un vano molto profondo.

G come GUIDATORE

Mercedes EQE 350+: il posto guida

La creazione del profilo utente permette di far regolare automaticamente all’auto volante e sedile in base all’altezza impostata, come anche su Mazda CX-60. E come sulla giapponese, il risultato rappresenta un buon punto di partenza ma può richiedere qualche regolazione extra. I comandi sono tutti a portata di mano, a partire dal selettore di marcia sulla leva destra, che è sempre gran comodo.

H come HEY MERCEDES

Mercedes EQE 350+: il cruscotto digitale

L’assistente vocale di Mercedes è uno dei più efficienti nell’interpretare i comandi in linguaggio naturale. Quando i menu si fanno troppo affollati, o siete pigri, basta chiedere all’auto e fa tutto lei. L’unico aspetto su cui mi sento di inarcare il sopracciglio è il tono di voce, sempre piuttosto imperioso, a volte persino scocciato. Avete presente la signorina Rottermeier di Heidi? Ecco, dà quell’idea lì.

VEDI ANCHE

I come INFOTAINMENT

Mercedes EQE 350+: la plancia lineare ed elegante

Il sistema MBUX, anche senza lo spettacolare Hyperscreen, rimane uno dei migliori in circolazione per cura grafica e ricchezza di funzionalità. Si possono personalizzare sia il cruscotto digitale che lo schermo centrale, anche se io mi sono innamorato della visualizzazione “zero layer”, che tiene tutto sullo stesso piano, e permette di accedere con un tocco alle funzioni più usate. Lo spazio sul display è molto ampio, e anche con Apple CarPlay o Android Auto rimangono sempre a portata di dita le funzioni principali dell’auto.

N come NEI

Mercedes EQE 350+: le valigie per i cavi di ricarica

Anche un’auto come Mercedes EQE non è esente da difetti. Oltre al bagagliaio, aggiungo le tasche nelle portiere non rivestite in tessuto antirumore o antigraffio, i comandi touch (hazard compreso) che si possono attivare involontariamente, e la complessità dei controlli a sfioramento sul volante, che gestiscono tante, troppe funzioni, col rischio di distrarsi quando li si usa. Tanta la plastica lucida che attira le ditate, alcuni pannelli non sono rifiniti alla perfezione, e al tocco non restituiscono una grande sensazione di solidità. Il display dietro il volante non è perfettamente centrato: fateci caso una volta e non ve lo togliete più dalla mente. Ben fatte, ma non certo eleganti, le due valigie rigide che contengono i cavi di ricarica nel bagagliaio: meglio sarebbe stato un vano dedicato.

Q come QUATTRO RUOTE STERZANTI

Mercedes EQE 350+: le ruote posteriori sterzanti

Di serie sugli allestimenti Premium Plus e AMG (1.586 euro per le altre versioni), le ruote posteriori sterzano in fase alle alte velocità, rendendo l’auto più stabile, e in controfase a bassa velocità, facilitando tantissimo le manovre. Tra i millemila optional più o meno utili che affollano il listino di EQE, questo è l’unico che mi sento di consigliare con tutto il cuore.

S come SILENZIO

Mercedes EQE 350+: i sottili fari posteriori

La pace, la tranquillità. Le sospensioni filtrano tutto, ma proprio tutto: in città, regno di buche, tombini e quant’altro, ci si muove sul velluto. Il silenzio è assoluto, dai finestrini non entra niente, e solo in autostrada si avvertono un po’ di fruscii aerodinamici, ma solo perché non ci sono altri rumori a coprirli. Non il motore, ovviamente, ma neppure quello del rotolamento delle ruote.

T come TECNOLOGIA

Mercedes EQE 350+: la leva del cambio a destra

Io sono quello che solitamente si definisce uno smanettone, che si diverte con tutte le diavolerie tecnologiche possibili e immaginabili, e un’auto come la EQE è il Nirvana su ruote. Sono salito in macchina per configurare il telefono, ho cominciato a spippolare con l’infotainment, ho guardato fuori dai finestrini ed era buio. Un elenco sarebbe tedioso e poco utile, e sicuramente incompleto: ancora oggi, al termine della prova, sono certo di essermi perso qualcosa. Mi ricordo però la telecamera 3D che riprende l’auto e i dintorni, con la possibilità di ruotare l’immagine con il dito come in un videogame, la funzione per registrare le manovre di parcheggio così che le volte successive faccia tutto da sola, o la fascia luminosa sotto il parabrezza che lampeggia di rosso in situazioni di emergenza o quando ci si avvicina troppo a un ostacolo. Notevoli anche le indicazioni del navigatore in realtà aumentata (di serie), ma il fatto che vengono proiettate nello schermo centrale costringe a togliere gli occhi dalla strada.

W come WOW!

Mercedes EQE 350+: le maniglie a scomparsa

Le maniglie a scomparsa nella carrozzeria, con la scritta Mercedes-Benz bene in vista, che escono automaticamente avvicinandosi all’auto con le chiavi in tasca; ognuna di esse, tra l’altro, è dotata di una potente luce LED per farsi trovare al buio. Eleganti e sportivi i quattro finestrini senza cornice. Il cofano anteriore è fisso, ma nel parafango sinistro c’è un piccolo sportello a comparsa da cui rabboccare il liquido per i tergicristalli.

C come CONSUMI

Mercedes EQE 350+: la presa di ricarica

Lo so, la C l’ho già usata, portate pazienza. Mercedes EQE consuma parecchio, va detto subito: nonostante la linea aerodinamica la massa è comunque imponente, le partenze e gli spostamenti a bassa velocità richiedono tanta energia, e non a caso in città è dove dà il peggio di sé. I consumi sono stati calcolati in pieno inverno, con il driving mode Comfort e il climatizzatore sulla prima delle due modalità Eco. Con grande ottimismo, Mercedes dichiara un’autonomia che oscilla tra i 567 e i 654 km con le batterie da 90 kWh lordi (che in corrente continua si ricarica a 170 kW).

Consumo Autonomia Città (traffico elevato) 32 kWh/100 km 281 km Tangenziale (90 km/h) 18,1 kWh/100 km 497 km Autostrada (130 km/h) 23,2 kWh/100 km 388 km

Per la cronaca, nel traffico di Milano non sono mai riuscito ad andare oltre i 18 km/h di media, e Mercedes EQE non è mai scesa sotto i 30 kWh/100 km.

L come LISTINO

Mercedes EQE 350+: il piccolo spoiler posteriore

Mercedes EQE 350+ di questa prova costa 91.757 euro e di serie ha già moltissimo, dall’impianto MBUX con navigazione in realtà aumentata alla guida assistita di secondo livello (con il cruise control che regola la velocità anche in base al GPS), impianto audio Burmester, telecamera a 360°, parcheggio con funzione di memoria, sospensioni pneumatiche e cavi di ricarica per colonnine e presa domestica. L’esemplare della nostra prova aveva poi le fondamentali quattro ruote sterzanti (1.586 euro), il tetto apribile elettrico (1.854 euro), i sedili super high-tech e climatizzati (2.720 euro), l’head-up display (1.281 euro), il clima a quattro zone (2.135 euro), interni in pelle nera e vernice metallizzata nero ossidiana, più un po’ di altre robette. Totale: 106.824 euro.

S come SCHEDA TECNICA

Dimensioni 4.946 x 1.906 x 1.503 mm Passo 3.120 mm Bagagliaio 430 litri Massa 2.355 kg Potenza 215 kW/292 CV Trazione posteriore Coppia 565 Nm Capacità batteria 90 kWh Autonomia (WLTP) 567-654 km Velocità massima 210 km/h Ricarica AC 11 kW Ricarica DC 170 kW 0-100 km/h 6,4 secondi

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/02/2023