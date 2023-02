SUV, grande e versatile: si rinnova Mercedes GLE (anche Coupé)

Cambia poco fuori, cambia molto sotto il cofano e in abitacolo, con nuovi motori a gasolio mild hybrid e tanta tecnologia in più

Sono passati quasi cinque anni dal debutto dell’attuale generazione di Mercedes GLE, il grosso SUV (lungo poco meno di cinque metri) tedesco affiancato, due anni più tardi, dalla versione sportiva GLE Coupé. Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, è giunto il momento di passare dall’estetista per qualche ritocchino qua e là.

Mercedes GLE e GLE Coupé 2024: la coupé plug-in vista di lato

Come sempre accade nei facelift di metà carriera, la parte maggiormente coinvolta nel restyling è il muso, dove pure i designer tedeschi sono intervenuti pochissimo: sui nuovi GLE e GLE Coupé troviamo paraurti più sportivi, con due feritoie orizzontali con inserti cromati che attraversano la griglia del radiatore. Le prese d’aria esterne hanno una aletta orizzontale cromata, mentre i fari Full LED di serie hanno ora due nuovi punti luce che arricchiscono la firma luminosa originale. Leggermente rivisto anche lo stile dei LED all’interno delle luci posteriori.

Mercedes GLE e GLE Coupé 2024: la versione SUV vista dall'alto

AMG LINE DI SERIE Per GLE Coupé è di serie il pacchetto estetico AMG Line, che prevede la calandra a diamante con il motivo Mercedes-Benz cromato, la grembiulatura anteriore con un listello cromato, i passaruota in color carrozzeria del veicolo e un diffusore (finto) al posteriore, tra i tubi di scarico.

Mercedes GLE e GLE Coupé 2024: i nuovi cerchi della versione SUV

NUOVI COLORI E CERCHI Alle colorazioni già disponibili si aggiungono il blu sodalite metallizzato e l’alpin grey solid della gamma Manufaktur. Per quanto riguarda i cerchi, alla line-up si aggiungono due nuovi modelli da 19” e 20”, ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, con design a cinque razze e finitura lucida; rinnovato lo stile dei cerchi da 21”.

Mercedes GLE e GLE Coupé 2024: gli interni della coupé plug-in

Anche l’abitacolo non viene stravolto in questo restyling, quanto migliorato e reso ancor più lussuoso: debutta il volante con superfici touch sulle razze orizzontali, e che permette di controllare sia la strumentazione digitale che l’infotainment direttamente dai piccoli cursori a sfioramento. Le bocchette dell’aria centrali e laterali abbandonano il look nero del precedente modello in favore di una più elegante cromatura, con lamelle galvanizzate in vero metallo (come sulle Maybach GLS). Disponibili, infine, nuove combinazioni di colori per i pellami; l’abbinata nero/rosso è disponibile solo per la Coupé nell’allestimento AMG Line. La luce ambientale eredita la scelta dei colori di Classe S.

Mercedes GLE e GLE Coupé 2024: i sedili della coupé plug-in

RICARICA A TUTTA POTENZA L'impianto audio di Burmester supporta Dolby Atmos e può contare su 13 altoparlanti, altrettanti canali di amplificazioni e una potenza complessiva di 590 watt. Nel bracciolo posteriore ci sono due prese di ricarica USB (optional) con potenza di ben 100 W. Infine, è disponibile su richiesta il sistema Energizing Air Control per il climatizzatore che monitora la qualità dell’aria, e sfrutta filtri a due stadi per ridurre le particelle fini e gli agenti inquinanti.

Mercedes GLE e GLE Coupé 2024: il posto guida della versione SUV

Invariate le dimensioni della strumentazione digitale e dello schermo centrale dell’infotainment, entrambe da 12,3 pollici, ma il cuore pulsante del sistema è stato aggiornato alla seconda generazione di MBUX, con grafiche personalizzate, assistente vocale più intelligente e la possibilità di controllare alcune funzioni della Smart Home (luci, tapparelle, elettrodomestici connessi) direttamente dall’auto. Passando a cose più utili, l’infotainment adesso supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless. Gli aggiornamenti al sistema sono scaricati over-the-air, ossia tramite internet direttamente dall’auto.

Mercedes GLE e GLE Coupé 2024: la versione SUV vista di 3/4 anteriore

Tutta la gamma Mercedes GLE e GLE Coupé conta ora solo motori elettrificati. Le motorizzazioni plug-in in particolare sono state aggiornate alla quarta generazione, con potenze di sistema fino a 280 kW e una coppia complessiva che arriva fino a 750 Nm. Aumentata leggermente anche l’autonomia in modalità full electric, che può arrivare fino a ben 109 km. La nuova modalità di guida Off-Road permette di utilizzare la trazione a batteria anche in fuoristrada. Di serie il caricatore in corrente alternata da 11 kW e, su richiesta, quello in corrente continua da 60 kW.

Mercedes GLE e GLE Coupé 2024: la coupé AMG vista di 3/4 posteriore

TUTTI MILD HYBRID Le motorizzazioni a combustione interna saranno tutte elettrificate con tecnologia mild hybrid a 48V, declinate in tre varianti e con leggeri aumenti di potenza rispetto ai modelli che vanno a sostituire:

GLE 450 4Matic : 3mila benzina da 381 CV e 500 Nm di coppia

: 3mila benzina da 381 CV e 500 Nm di coppia GLE 300 d 4Matic : 2mila gasolio da 269 CV e 550 Nm di coppia

: 2mila gasolio da 269 CV e 550 Nm di coppia GLE 450 d 4Matic: 3mila gasolio da 367 CV e 750 Nm di coppia

Di serie per tutti i modelli la trazione integrale 4Matic, con una capacità di traino fino a 3,5 tonnellate, a cui si affianca il Trailer Manoeuvring Assist, per le manovre con il rimorchio.

Mercedes GLE e GLE Coupé 2024: il SUV AMG visto di 3/4 anteriore

Le novità estetiche dentro e fuori l’auto riguardano anche i modelli ad alte prestazioni Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ e GLE 63 S 4Matic+, sia in versione SUV che Coupé, e si arricchiscono di nuovi cerchi, colori e dettagli estetici, a cominciare dal badge AMG che prende il posto della stella Mercedes sul cofano.

PIÙ RICCO DI SERIE Si arricchisce l’allestimento di serie, che nel caso di GLE 53 prevede il tetto panoramico elettrico, i sedili anteriori riscaldabili, il volante sportivo AMG e gli abbaglianti adattivi; ancora, lo scarico sportivo, l'impianto audio Burmester, l’assistente di parcheggio e il monitoraggio dell’angolo cieco. Il modello GLE 63 aggiunge l’head-up display, le sospensioni pneumatiche, i sedili a controllo elettrico, e i portabicchieri climatizzati.

Mercedes GLE e GLE Coupé 2024: i cerchi della coupé AMG

MOTORI ELETTRIFICATI Mercedes GLE 53 4Matic+ monta il 6 cilindri in linea da tre litri con 320 kW (435 CV) e doppio turbocompressore, con una coppia massima aumentata a 560 Nm, per uno zero-cento in 5 secondi netti. Il modello 63 S 4Matic+ monta invece il V8 biturbo da quattro litri da 450 kW (612 CV) e 850 Nm di coppia massima, con sospensioni e meccanica di guida appositamente tarati per questo modello. Entrambi i propulsori sono elettrificati con il sistema mild hybrid a 48 V.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/02/2023