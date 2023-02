Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC: con il 4x4 e 4 ruote sterzanti chi la ferma più? La prova

Diario di viaggio sulle Alpi in compagnia della seconda generazione del D-SUV della Stella. I passi innevati non le fanno paura!

Sembra davvero passata un’eternità da quando la prima Mercedes GLC sbarcava in Italia. E in effetti, conti alla mano, sono trascorsi più di sette gli anni dal lancio del D-SUV della Stella nel nostro Paese. Insomma, diciamo pure che la “tedescona” questa rinfrescatina se la meritava proprio tutta! Sul finire dell’anno la Sport Utility di Stoccarda si è presentata in redazione nell’elegantissima colorazione Blu Spettrale, pronta ad affrontare a testa alta le inossidabili rivali Audi Q5 Sportback, BMW X3 e Volvo XC60 nella nostra maxi-comparativa (qui il video). Complice il suo comodato piuttosto lungo - con nuova GLC 2022 - mi sono concesso un weekend ''detox'' in uno dei luoghi più incantevoli (e sperduti) della Lombardia: Livigno. Curiosi di sapere come me la sono cavata sui valichi alpini? Beh, non vi resta che continuare la lettura!

RINNOVAMENTO CONSERVATIVO

Andiamo con ordine e cerchiamo di capire cos’è cambiato su questa versione 2022 di GLC. Se il frontale è rimasto pressocché invariato, a eccezione dei nuovi fari LED dal profilo più lineare, è il posteriore ad aver subito i cambiamenti più evidenti. Anche qui a rubare la scena sono le cornici delle luci, che adottano una forma più sottile e affusolata, dando così più slancio alla parte alta del portellone. In generale non ci sono stati grandi stravolgimenti nelle linee, che a mio parere conservano quel tocco di eleganza mascolina già ben evidente al debutto nel lontano 2015. A colpirmi ci pensa però la colorazione Blu Spettrale! A mio parere si tratta della tinta di gran lunga più azzeccata, una verniciatura brillante che risplende sotto il sole e che regala al SUV di Stoccarda un’aura di raffinatezza che ben gli si addice. Un po’ meno azzeccati i finti terminali di scarico ai lati del paraurti: una forzatura che rovina l’aplomb signorile della tedesca, che però recupera punti sfoggiando un comodo predellino cromato, utile per raggiungere con più facilità il tetto durante il lavaggio o per sistemarci all’occorrenza gli sci nelle trasferte in montagna.

Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC: 3/4 anteriore

INTERNI RINGIOVANITI

La vera rivoluzione su GLC 2022 sta in abitacolo. In confronto a quelli della nuova versione, gli interni dell’edizione di lancio del 2015 sembrano proprio del secolo scorso! Il quadro strumenti a ''cannocchiale'' e il display principale dell’infotainment hanno lasciato spazio all’opulenza del sistema MBUX di ultima generazione. Questa scelta ha completamente stravolto il layout della plancia - ora molto più pulita e lineare - con lo schermo principale in posizione ribassata e con il quadro strumenti flottante, che fa capolino subito dietro il volante. Un abitacolo dal gusto marcatamente barocco, con luci ambient cangianti ad avvolgere con mille combinazioni di colori guidatore e passeggeri. La qualità delle finiture non è in discussione: c’è abbondanza di materiali soft touch a rivestire pannelli porta e lembo superiore del cruscotto. Anche le leve per la regolazione elettrica del sedile e i comandi degli alzacristalli sono di ottima fattura. Un po’ di economia la percepisco solo nella zona di fronte al sedile passeggero, con una fascia in plastica rigida con una texture originale e ben camuffata da luci LED multicolore lungo il bordo inferiore.

Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC: interni

DIMENSIONI DA AMMIRAGLIA

Dimensioni e abitabilità sono in linea con quelle di un SUV di segmento superiore (D-SUV per essere precisi). Da paraurti a paraurti nuova GLC misura 4,72 metri, con una larghezza di 1,89 metri per 1,64 metri in altezza. Al completo, con 3 occupanti sul divanetto posteriore si viaggia ancora in gran scioltezza, peccato solo per il tunnel centrale sul retro che sporge un po’ dal pavimento. Altro tasto dolente è l’assenza di slot per la ricarica dello smartphone di chi viaggia dietro. Le prese sono tutte nella zona anteriore e chi si accomoda al posteriore non può usufruire di questo indispensabile optional. Il bagagliaio ha una bocca d’accesso molto ampia, si apre in maniera automatica e può contare su una capacità di carico notevole: da un minimo di 620 a un massimo di 1.680 litri con schienali reclinati. Grazie alle sospensioni AIRMATIC adattive poi, la versione AMG Premium della prova è in grado di abbassare il piano di carico facilitando di parecchio la movimentazione di bagagli e ingombri.

Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC: bagagliaio

BUON DIESEL NON MENTE!

Sotto l’imponente cofano di GLC 220 d 4MATIC AMG Premium scalpita un 2 litri 4 cilindri Diesel da 197 CV e 440 Nm di coppia. All’occorrenza però - grazie all’aiuto elettrico del sistema mild-hybrid - potenza e coppia raggiungono per brevi periodi picchi di 220 CV e 640 Nm. Il tutto è abbinato a una trasmissione automatica a 9 rapporti. GLC 220 d 4MATIC scatta da 0 a 100 orari in 8 secondi e raggiunge una velocità massima dichiarata di 219 km/h. Prestazioni di tutto rispetto per un panzer da due tonnellate. L’auto dispone inoltre della trazione integrale e delle quattro ruote sterzanti, una caratteristica davvero fondamentale che conferisce alla vettura grande agilità soprattutto nelle manovre a bassa velocità.

Mercedes-Benz GLC 220 d: dettaglio del motore

VEDI ANCHE

IMPRESSIONI DI GUIDA

Sono le 6:30 del mattino, mi metto in macchina con l’idea di raggiungere Livigno nel primo pomeriggio. Opto per una strada panoramica un po’ più lunga: Valchiavenna - St. Moritz - Passo del Bernina e infine Livigno. Appena acceso il 2 litri Diesel mi accoglie con un lieve borbottino, dopo pochi chilometri però - una volta a regime - il rumore scompare del tutto, sembra quasi di guidare un benzina. Fa freddo, il termometro è di poco sopra lo zero, ma all’interno i sedili e il volante riscaldato (che si regola elettricamente) attenuano l’impatto con la gelata mattutina. Parto in modalità Comfort, l’assetto è piuttosto rialzato e le sospensioni rispondono con delicatezza agli avvallamenti. Verso le 8 raggiungo la Svizzera e mi butto sui tornanti del Passo del Maloja. C’è del nevischio ma la strada è pulita, le curve a gomito non sono un problema: prese a bassa velocità con le quattro ruote sterzanti l’auto si volta senza esitazioni. Raggiungo St. Moritz intorno alle 10 del mattino, mi faccio un caffè e mi rimetto al volante. Prima di raggiungere il Passo del Bernina provo a tirare un po’ il collo al ''gasolone''. Il motore spinge forte, ha una schiena bella possente che trasmette sicurezza, con una risposta sempre pronta e scattante anche quando si chiede potenza ai bassi regimi. Di questa GLC mi colpisce davvero la silenziosità, il merito va sicuramente all’ottimo lavoro d’insonorizzazione fatto in abitacolo.

Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC: test drive

SCALATRICE ROCCIOSA Sul Bernina nevica parecchio, gli spazzaneve hanno appena iniziato a circolare. Nonostante l’iniziale apprensione, GLC procede instancabilmente. Inserisco la modalità off-road e lascio fare tutto alla macchina affidandomi all’hill descent control, che mantiene costante la velocità in discesa. In tutto questo non ho mai l’impressione di slittare o perdere il controllo, la trazione integrale lavora davvero bene. A ciò va aggiunto il supporto vitale garantito dalle gomme invernali Goodyear UltraGrip Performance +, tanto in salita quanto in discesa.

Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC: prova su strada

PICCOLE DISTRAZIONI A fronte dell’ottimo comportamento dinamico in condizioni di bassa aderenza, ciò che non mi ha convinto di questa GLC è in realtà un dettaglio di non poco conto. Il volante infatti ingloba sulle sue razze dei tasti a sfioramento per il controllo dell’infotainment. Nonostante il binomio con il sistema multimediale funzioni a dovere, molto spesso - senza farci attenzione - mi capita di azionare involontariamente uno di questi tasti. Seppur pensati per semplificare, sovente - durante la guida - sono fonte di distrazione. Per il resto lo sterzo rimane sempre molto preciso, un comando esemplare in quanto a risposta e rapidità d’esecuzione. Scollinando arrivo finalmente a Livigno, giusto il tempo di fare qualche litro di gasolio alpino per scongiurare il congelamento della paraffina e mi rintano subito al caldo gustandomi una cioccolata bollente. Quella notte il termometro scenderà di 20 gradi sotto lo zero! Di ritorno verso casa butto un occhio al valore dei consumi: nonostante le impervie salite affrontate, il dato del computer di bordo si è fissato sui 5,9 litri di gasolio ogni 100 km.

Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC: la prova di lunga durata

ADAS, VERSIONI E PREZZI

Anche la suite ADAS si conferma di assoluto livello: la versione in prova dispone infatti della guida assistita di secondo livello e di una serie di optional davvero irrinunciabili, come: le 4 ruote sterzanti e le sospensioni pneumatiche. Il valore di questo pacchetto è di 3.403 euro. Una cifra sicuramente importante, ma che migliora nettamente il comportamento dinamico e il comfort complessivo della vettura. La versione base di Mercedes GLC 220d 4MATIC mild-hybrid parte 62.809 euro, mentre il modello che ho guidato in allestimento AMG Premium costa 85.267 euro.

Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC: il frontale

SCHEDA TECNICA MERCEDES-BENZ GLC 220d 4MATIC

Motore Diesel mild-hybrid, 1.993 cc, 4 cilindri Potenza di sistema 197 CV | 220 CV Coppia massima 440 Nm | 640 Nm Prestazioni Vel. Max. 219 km/h | 0-100 km/h in 8 secondi Trazione Integrale Cambio Automatico 9 rapporti Dimensioni 4,72 x 1,89 x 1,64 m Passo 2,88 m Posti 5 Peso a vuoto 2.000 kg Bagagliaio Da 620 a 1.680 litri Consumi (misto WLTP) 5,2 - 5,9 l/100 km Emissioni CO2 (WLTP) 136 - 155 g/km Prezzo A partire da 62.809 euro

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 11/02/2023