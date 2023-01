Mercedes CLA facelift: un nuovo volto, un nuovo cuore ibrido

Aggiornati frontale e tecnologia di bordo. Per i motori a benzina, la novità del mild hybrid 48 volt. Più autonomia per la plug-in

Quando le fondamenta sono solide, un ''restauro'' non richiede che interventi di routine. Per il restyling di metà ciclo vita di Mercedes CLA, sia in carrozzeria Coupé, sia Shooting Brake, giusto qualche ritocco al design, all'equipaggiamento interno, alla tecnologia. Soprattutto, un'iniezione di corrente elettrica ai motori a benzina, anche in formato AMG. Una panoramica.



Nuova Mercedes CLA Coupé 2023

Il design esterno di CLA 2023 è più sportivo. Nuovi sono forma della grembialatura anteriore, griglia del radiatore rielaborata con pattern a stella e diffusore posteriore. A ciò si aggiunge il nuovo stile dei fari LED High Performance, per la prima volta di serie, e delle luci posteriori a LED. Nuovi anche i colori esclusivi ''hyper blue'' e ''spectral blue'', nonché tre ulteriori design dei cerchi in dimensioni fino a 19 pollici: di serie, cerchi in lega a cinque razze da 17 pollici in argento vanadio o a cinque doppie razze in nero lucido con finitura ad alta brillantezza.

Nuova CLA Shooting Brake

Il punto forte degli interni è sempre il doppio schermo indipendente con un display da 7 pollici e uno da 10,25 pollici di serie. A richiesta, disponibili anche due display da 10,25 pollici ciascuno con look ''widescreen''. Nuovi invece sono gli elementi di rivestimento in look carbonio scuro, legno di tiglio marrone a poro aperto o microfibra marrone Microcut. Di serie, i sedili comfort rivestiti in una combinazione in Artico e tessuto tridimensionale in rilievo di colore nero. A richiesta, sono disponibili anche in grigio salvia.

Nuova CLA 2023, i sedili comfort

Mercedes CLA 2023 aggiorna la dotazione tecnologica di serie in modo piuttosto significativo. L'equipaggiamento base comprende già Highbeam Assist, telecamera di retromarcia e pacchetto USB, mentre a partire dalla versione Progressive fanno la loro comparsa pacchetto parcheggio e pacchetto specchietti, portellone posteriore Easy-Pack (per Shooting Brake).



HEY MERCEDES Nuove CLA Coupé e CLA Shooting Brake sono dotate dell'ultima generazione di MBUX, con grafiche di nuova concezione: lo stile ''Classic'' fornisce tutte le informazioni rilevanti per il conducente, ''Sporty'' si distingue per il contagiri dinamico, mentre la visualizzazione ''Discreet'' si limita agli elementi più essenziali. Oltre alle tre modalità (Navigazione, Assistenza, Service) e ai sette mondi colore, il quadro strumenti e il display centrale possono essere personalizzati in base alle preferenze. Una caratteristica inedita è la connettività per smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto in modalità Wireless. Entrambi i modelli dispongono, inoltre, di una porta USB-C aggiuntiva e di una maggiore capacità di ricarica USB. Tutte le porte USB sono ora anche illuminate. E con l'attivazione dei servizi online nell'app Mercedes me, l'assistente vocale Hey Mercedes diventa ancora più evoluto nel dialogo e nell’apprendimento.

Un upgrade anche per l'MBUX

ADAS I nuovi modelli CLA migliorano anche in termini di sicurezza. Con il pacchetto di assistenza alla guida aggiornato, ad esempio, il sistema di mantenimento della corsia è controllato - si legge - in modo molto più confortevole, mentre la nuova generazione del pacchetto parcheggio supporta il parcheggio longitudinale e offre una visualizzazione a 360 gradi per il parcheggio assistito da telecamera, con immagini 3D.

E dopo Mercedes Classe A e Classe B, arrivò l'elettrificazione ''soft'' anche per CLA. Ambedue i benzina, l'unità da 1,3 litri da 136 o 163 cv e il 2,0 litri da 224 cv (cambio automatico DCT a 7 o 8 rapporti di serie), acquistano la tecnologia mild hybrid 48 volt. Repetita iuvant: un generatore di avviamento a cinghia supporta lo spunto all'avvio con 10 kW di potenza in più, consente l’avviamento del motore con basse vibrazioni e bassa rumorosità, infine anche l’andatura - a tratti - in modalità ''sailing'' con il motore a combustione spento. Sempre in gamma anche il 2,0 litri diesel da 116, 150 o 190 cv.

Mercedes CLA 250 e Shooting Brake

CLA PHEV Un upgrade interessa anche gli ibridi plug-in, nome completo CLA 250 e: la batteria ad alto voltaggio evoluta offre un maggiore contenuto di energia utilizzabile (15,6 kWh), con conseguente aumento dell’autonomia elettrica (circa 80 km). La potenza del motore elettrico è cresciuta a sua volta di +5 kW e raggiunge ora gli 80 kW. Possibilità di caricare la batteria con potenze fino a 22 kW, una carica in corrente continua dal 10% all'80% richiede circa 25 minuti.

Il nuovo design esterno è particolarmente evidente su CLA 35 4MATIC, ora con griglia radiatore specifica AMG con lamelle verticali, una grembialatura anteriore rimodellata e un badge rotondo con l'emblema AMG. Il design rinnovato dell'interno dei fari con tecnologia LED o Multibeam LED e le luci posteriori a LED caratterizzano anche i modelli di punta CLA 45 S 4MATIC+.

Mercedes-AMG CLA 2023

AMG CLA 35 L'ibrido leggero ''contagia anche le versioni high performance, o meglio: a ricevere la tecnologia mild hybrid 48 volt è CLA 35 4MATIC, il cui motore turbo a quattro cilindri 2,0 litri da 306 cv, distribuiti in modo variabile su tutte e quattro le ruote tramite il cambio AMG Speedshift DCT 8G e la trazione integrale 4MATIC Performance AMG, beneficia ora di un aumento di potenza temporaneo di +10 kW.

AMG CLA 45 Per CLA 45 S 4MATIC+ Coupé e Shooting Brake, invece, niente mild hybrid, sempre il solito quattro cilindri 2,0 litri da 421 cv. In compenso, per l'ammiraglia della gamma CLA è disponibile un'edizione speciale limitata: l'AMG Street Style Edition.

IL LANCIO

Ancora ingnoti tempi di uscita e nuovo listino prezzi: vi teniamo aggiornati.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/01/2023