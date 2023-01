Mercedes-AMG GT Coupe4: anno nuovo, abito nuovo? Prime foto

Per la Gran turismo a 4 porte di Affalterbach, terzo restyling in vista. Cambia (poco) il design, non cambia (pare) la gamma motori

''Allontanarsi, non c'è niente da vedere qui'', sembra intimarci indispettita. E allora come mai quelle camuffature? La realtà è che le modifiche ci sono eccome, ma sono parziali. Nuovo modello no, restyling sì, e sarebbe ormai il terzo giro di giostra. Mentre la più atletica sorella a due porte Mercedes-AMG GT si prepara al salto generazionale, per la più ''signorile'' Mercedes-AMG GT Coupe4 si apre il cantiere dei lavori di ''manutenzione'' del design. Lavori estetici, non tecnici. Il debutto? Nel corso del 2023, ma non abbiamo una data precisa. Intanto, ecco il prototipo spiato in Germania.

ESTERNI Anche se non c'è molta carne al fuoco, il frontale è fortemente mimetizzato e questo suggerisce che l'auto sia stata dotata di un nuovo paraurti anteriore. Resta da verificare, tuttavia anche i supporti verticali della presa d'aria inferiore appaiono più prominenti rispetto a quelli che si trovano sul modello attuale. Anche lo splitter anteriore sembra più pronunciato. Altri adesivi coprono le prese d'aria del parafango anteriore e il bordo inferiore del portellone posteriore: qualcosa, evidentemente, nascondono.

INTERNI Non c'è uno sguardo nell'abitacolo in questa serie di immagini, sappiamo tuttavia come Mercedes abbia già deliberato anche per una manciata di aggiornamenti interni. Una leva del cambio più corta e meno appariscente, inoltre - in luogo del controller del touchpad - un nuovo quadrante rotativo. Anche i display del quadro strumenti digitale e del sistema di infotainment saranno leggermente diversi.

MOTORI Poco altro si sa di Mercedes-AMG GT 4 MY23, ivi comprese notizie di eventuali interventi alla gamma motori. Che proprio di recente, al 6 cilindri turbo da 3,0 litri con tecnologia mild hybrid 48 Volt da 367 CV e 500 Nm di coppia (43 4Matic+) o 435 CV e 520 Nm di coppia (53 4Matic+), ha affiancato la prima versione ibrida plug-in, nome di battaglia AMG GT 63 S E Performance 4Matic+, con un potente motore elettrico posteriore e un pacco batteria da 6,1 kWh a fare compagnia al V8 biturbo da 4,0 litri, e a sprigionare una potenza combinata di 843 cv. Facciamo che lasciamo tutto esattamente così com'è?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/01/2023