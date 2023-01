Non solo Tesla Supercharger: la rete di ricarica ad alta potenza di Mercedes

Quando si parla di auto elettriche, la facilità di accesso alla possibilità di ricarica (possibilmente veloce) è sempre più uno dei fattori cruciali che ne determinerà la diffusione sempre più capillare. Uno dei motivi del successo di Tesla, del resto, è proprio nella disponibilità di punti di ricarica ad alta potenza della rete Supercharger, in continua espansione, e che presto si aprirà a tutti i proprietari di auto elettriche (finora è limitata ai soli possessori di Tesla).

CES 2023, Mercedes presenta la sua rete di ricarica

WORK IN PROGRESS Le case automobilistiche ne sono ben consapevoli, e sono sempre più impegnate nella realizzazione di una infrastruttura di punti di ricarica capillare e ad alta potenza, che permetta di fare il pieno di elettroni rapidamente: nei mesi scorsi abbiamo annunciato le iniziative di Kia, di Volkswagen e di Renault (tramite la controllata Mobilize), e a queste si aggiunge oggi Mercedes-Benz, che dal palcoscenico del CES 2023 di Las Vegas ha annunciato i piani per l’apertura di una rete di ricarica ad alta potenza in Europa, Nord America, Cina e altri mercati chiave.

CES 2023, Mercedes presenta la sua rete di ricarica

VEDI ANCHE

LAVORI AL VIA I lavori di costruzione di questa nuova rete, che ancora non ha un nome, inizieranno già nel corso dell’anno negli Stati Uniti e in Canada, con l’obiettivo di rendere operativi tutti e 10mila i punti previsti entro il 2030, quando Mercedes-Benz avrà a listino auto solamente elettriche (laddove le condizioni di mercato lo consentiranno). Le postazioni di ricarica saranno situate nelle città e nei grossi centri urbani, in prossimità delle principali arterie stradali e di destinazioni commerciali e di assistenza, tra cui i concessionari Mercedes che aderiscono a questa iniziativa.

CES 2023, Mercedes presenta la sua rete di ricarica

VANTAGGI PER I CLIENTI La rete sarà aperta a tutti i possessori di auto elettriche, ma chi guida un’auto della Stella potrà contare su diversi vantaggi, tra cui la possibilità di prenotare in anticipo una colonnina e di usufruire della soluzione Plug & Charge: sempre più diffusa, questa tecnologia identifica l’auto quando viene collegata alla colonnina, gestendo automaticamente la ricarica e il pagamento.

LE STAZIONI Gli hub di ricarica avranno da 4 fino a 30 prese di ricarica ad alta potenza (HPC), fino a 350 kW. Laddove possibile, gli stalli saranno anche coperti per rendere agevole le operazioni di ricarica anche in condizioni di brutto tempo. Ultimo, ma non meno importante, Mercedes si impegna ad acquistare l’energia degli impianti tramite fornitori di elettricità “verde” o utilizzando certificati di energia rinnovabile di un fornitore accreditato.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/01/2023