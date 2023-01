La Mercedes GLC punta alla sportività con la variante in stile coupé

Lavoro di rifinitura per la versione più atletica del SUV bestseller tedesco, che entrerà in scena nel corso del 2023 con look aggiornato e motori ibridi

IN ARRIVO LA GLC PIÙ ATLETICA La nuova Mercedes GLC è arrivata da poco sul mercato e Motorbox l’ha già messa a confronto con le sue più agguerrite concorrenti, ma è già ora di dare uno sguardo alla variante sportiva del SUV bestseller di Stoccarda, ovvero la GLC Coupé, che è stata pizzicata in Germania durante i collaudi su strada. Mercedes dovrebbe lanciare la nuova generazione della GLC Coupé nel corso del 2023 e le foto che vediamo insieme offrono il modo migliore di vederla quasi priva di mimetizzazione. Prendendo ispirazione dalla GLC appena arrivata, la variante più sportiva adotta lo stesso stile del frontale, ma la vera differenza – come in passato – si nota di profilo, dove la GLC Coupé cambia il tradizionale corpo da SUV della gemella con una forma più slanciata e aerodinamica, più in linea con il design della sorella maggiore, GLE Coupé.

Nuova Mercedes GLC Coupé: quasi pronto al debutto il SUV sportivo di StoccardaLOOK SPORTIVO CHE PIACE DA TANTO TEMPO Facciamo un breve ripasso ricordando che l’originale stile della carrozzeria è stato introdotto per la prima volta nel 2007, dalla rivale BMW, con la X6 di prima generazione, generalmente considerata il primo SUV coupé al mondo. Il look della nuova GLC coupé si evolve con elementi che ne definiscono maggiormente l’aspetto sportivo. Per esempio, questo particolare prototipo include uno spoiler più grande sul portellone, poi troviamo le cornici che simulano le uscite dei tubi di scarico e il terzo montante molto inclinato, per seguire la piega del tetto. Nel complesso, Mercedes-Benz GLC è attualmente il modello più venduto del marchio a livello globale e Mercedes conta di ottenere lo stesso successo della precedente generazione con un mix equilibrato fra versione standard e coupé.

Nuova Mercedes GLC Coupé: l'abitacolo aggiornato con il display verticale dell'infotainmentSALUTIAMO I MOTORI A 6 E 8 CILINDRI Ricordiamo che la nuova Mercedes-Benz GLC acquisisce molti elementi dalla Classe C lanciata poco più di un anno fa, come l'abbandono dei propulsori a sei e otto cilindri a favore dei motori a quattro cilindri elettrificati. Questa soluzione si estenderà ai modelli GLC-AMG, con la tecnologia plug-in hybrid destinata, molto probabilmente, al modello più potente della gamma cioè la GLC 63 da quasi 700 CV di potenza. Naturalmente anche gli interni sono stati rimodellati a immagine della nuova Classe GLC, come si può osservare dalla comparsa in abitacolo del display verticale per l’infotainment, che sembra appoggiato alla plancia. Sebbene finora siano trapelate poche notizie da parte di Mercedes, il debutto della nuova GLC Coupé è alle porte con il lancio fissato nei prossimi mesi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/01/2023